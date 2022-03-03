Çeşme Belediyespor, Ödemişspor’u son dakika golüyle yıktı

Sami Gider İzmir Süper Amatör Play-Off Beyaz Grup ilk maçında Çeşme Belediyespor, güçlü rakibi Ödemişspor’u 90+4’de oyuna sonradan giren Emre Dinarlı’nın golü ile mağlup etmeyi başardı.

Play-Off Beyaz Grupta ilk maçına çıkan Çeşme Belediyespor ile Ödemişspor arasında oynanan zorlu maçı Çeşme ekibi son dakika golü ile 2-1 kazanarak grup maçlarına galibiyetle be 3 puanla başladı.

Karşılaşmaya hızlı ve istekli başlayan Ödemişspor 14. dakikada kornerden gelen topu iyi değerlendiren Emirhan Özkan skoru 1-0 yapan golün sahibi oldu. Bu golden sonra toparlanmakta zorlanan Çeşme Belediyespor, gelişen Ödemiş ataklarında direnç gösterirken 33.’de Cihat Karaer net gol fırsatından yararlanamadı. Bu dakikadan sonra Çeşme ekibi Ali Yücel ile fırsat buldu fakat skora yansımadı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Ödemişspor, ikinci yarıda baskılı oynayan Çeşme ataklarında kaleci Yaşar yerinde mücadeleler yapmasına rağmen, 75’de Fatih Kemikler’in net gol pozisyonunu engelledi.

Emre Dinarlı son sözü söyledi

Mücadelenin 80. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Emre Dinarlı, etkili paslarla Çeşme Belediyespor’u ateşledi ve 88’de Emre’nin pası Oğuzhan Çevik ile buluştu. Oğuzhan’ın ceza alanına bireysel çabası ile girip birkaç oyuncuyu geçerek topu filelere göndermesi ile skorda 1-1’like eşitlik sağlandı. Dakikalar 90+4’ü gösterdiğinde Ödemişspor savunmasının yaptığı hatada sonrası topu kapan Emre Dinarlı ceza alanı dışından aşırma vuruş ile topu filelerle buluşturdu ve takımı Çeşme Belediyespor’u 2-1 öne geçirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve ilk yarıyı 1-0 yenik kapatan Çeşme Belediyespor 90 dakika sonunda 2-1 galip gelerek Play-Off’lara galibiyetle ve 3 puanla başladı.

İzmir ASKF kupaları teslim etti

E Grubunu 43 puanla lider tamamlayan Ödemişspor takıma kaptanı ile F Grubunu 28 puanla ikinci sırada tamamlayan Çeşme Belediyespor takım kaptanına İzmir ASKF Başkanı Efkan Muhtar ve Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Öncel, Kadir Dursun, Muharrem Türkben, Mesut Ceylan ve Ogün Yılmaz takdim etti.

"Maça kilitlenmiştik"

Maçın ardından bir açıklama yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Gültekin, "Play-Off Beyaz Grup’taki ilk maçımızda güçlü bir takımla karşılaştık. Kulüp yönetimimiz, teknik heyetimiz ve en önemlisi taraftarımız bu maça kitlenmişti. Maçın ilk 20 dakikasında, Ödemişspor, ciddi baskı uyguladı ve ilk yarıda aradıkları golü buldular. Ama futbolcularımız maçın ikinci yarısında etkili bir futbol ortaya koyarak, Oğuzhan’ın attığı golle beraberliği elde ettiler. Maçın kalan dakikalarında teknik heyetimizin yerinde yaptığı değişikliklerle, uzatma dakikalarında Emre’nin uzaktan attığı aşırtma gol ile sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardık. Bu galibiyet elbette çok önemli. Ama daha 4 maçımız var. Çok çalışarak, kalan maçlarımızda da başarılı olup hedefimize ulaiacağımıza inanıyoruz. İlk galibiyetimiz için teknik heyetimize, futbolcularımıza, bizi İzmir’deki maçımızda da yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve bizi her zaman destekleyen, Play-Off maçı öncesinde de yanımızda olan, bize maddi ve manevi destek veren Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Çeşme Belediyespor, Play-Off’un ikinci maçında, 11 Mart Cuma günü, saat 14.00’de, Atatürk Stadyumu 1 Nolu yan sahada, Asarlık Gençlikspor ile karşılaşacak.