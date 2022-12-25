Çeşme Belediyespor, ligin ilk devresini 5-1 galibiyetle kapattı

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup’ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin ilk devresinin son maçında sahasında konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor’u 5-1 mağlup etti.

Çeşme Belediyespor, zorlu ligin ilk devresinin son maçında, konuk ettiği Saruhanlı Belediyespor’u 5-1 mağlup ederek, lig sıralamasında 24 puanla 4. sırada ilk devreyi tamamladı.

Tribünlerin tamamen dolduğu maçta Çeşme Belediyespor, maçın 3. dakikasında Hakan Esa’nın 3. dakikada kendi kalesine attığı talihsiz golle 1-0 yenik duruma düştü. Talihsiz golün ardından ataklarını sürdüren Çeşme Belediyespor, 29. dakikada, Ayberk Kutluğ Tuncer’in asisti sonucunda Hüseyin Çıray’ın ayağından bulduğu golle ilk yarıyı 1-1 berabere tamamladı.

Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Çeşme Belediyespor, 47. dakikada, yine Ayberk Kutluğ Tuncer’in yaptığı asisti Berkay Polat gole çevirerek, takımını 2-1 öne geçirdi. Golün ardından rakip kalede baskıyı arttıran Çeşme Belediyespor, 61. dakikada Ahmet Karakaş, 70. dakikada Berkay Polat’ın ayağından gollerle skoru 4-1 yaparken, maçın uzatma dakikalarının son saniyelerinde Turan Esmer’in asistini gole çeviren Osman Ersöz, maçın skorunu 5-1 olarak ilan etti.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Hedefimiz ilk yarıyı galibiyetle kapatmaktı. Futbolcularımızla çok çalıştık. Oynadığımız maçta farklı bir galibiyet aldık. İlk yarı bitse de tabi ki lig bitmedi. Şampiyonluk iddiamız devam ediyor. Devre arasında da iyi çalıştığımız zaman şampiyonluğun en iyi adaylarından bir tanesi olacağız. Ligin ilk yarısının sonunda aldığımız bu galibiyet, tüm Çeşme Belediyespor camiasına hayırlı olsun. Devre arasında görüşme yapmayı düşündüğümüz 2-3 futbolcu var. Tabi takımdaki dengeleri bozmamak gerekiyor. Çünkü devre arasındaki transferler bazen riskli olabiliyor. Durumu yönetimle beraber değerlendireceğiz" diye konuştu.