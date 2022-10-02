Çeşme Belediyespor, deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig 10. Grubun ilk haftası İzmir derbisine sahne olurken, Özçamdibispor sahasında ağırladığı Çeşme Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

2022-2023 sezonun ilk lig maçı İzmir derbisine sahne oldu. Yusuf Tırpancı sahasında 2 binin üzerinde taraftarın takip ettiği maçın ilk dakikalarında etkili olan Çeşme Belediyespor, Hüseyin Çıray ile net gol fırsatı yakalasa da, kaleci Doğancan Ereşmeli gole izin vermedi.

İlk yarısı 0-0 sona eren maçın ikinci yarısında baskı kuran Çeşme Belediyespor, 74. dakikada Hüseyin Çıray’ın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golden 1 dakika sonra Özçamdibispor, Ekrem Aydemir’in golü ile karşılık verdi ve maçta skor 1-1 oldu. Kalan sürede iki ekipte pozisyon bulmasına rağmen skoru değiştirecek gol gelmedi ve zorlu geçen maç 1-1 sona erdi.

Karşılaşmaya tutuk başlayan Özçamdibispor savunmada yerinde hamleler ve kaleci Doğancan Ereşmeli’nin başarılı futbolu dikkatlerden kaçmazken, Çeşme Belediyespor oynadığı futbolla lige hazır olduğunun mesajını verse de gol pozisyonlarında etkili olmayışı sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılmasına neden oldu.

Özçamdibispor ile Çeşme Belediyespor arasında oynanan zorlu karşılaşmayı, Özçamdibispor Kulüp Başkanı Ahmet Çoruhlu ve Çeşme Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Kaymakçı tribünde birlikte takip etti.

Çeşme Belediyespor ikinci haftada, kendi sahasında Ortaköyspor’u ağırlayacak.