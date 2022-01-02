Çeşme Belediyespor deplasman galibiyeti ile liderliğini korudu

Çeşme Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ilk maçında, deplasmanda karşılaştığı Güzelbahçe Belediyespor’u 1-0 yenerek, 19 puanla liderliğini korudu.

Süper Amatör Lig F Grubu’nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, sezon başlangıcında kendi sahasında ilk yenilgisini aldığı Güzelbahçe Belediyespor ile sezonun ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda karşılaştı.

Sezonun ilk yarısını lider kapatan Çeşme Belediyespor, ikinci yarının ilk maçını da kazanarak liderliğini sürdürdü.

"Birlik, beraberlik içerisinde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Gültekin, "Sezon başında ilk maçımızı da Güzelbahçe Belediyespor ile oynamıştık. Ama baskılı oynamamıza ve net pozisyonlar bulmamıza rağmen ilk mağlubiyetimizi almıştık. Ama ardından toparlandık ve sezonun ilk yarısını lider kapattık. Taraftarlarımızın, camiamızın beklentilerini boşa çıkarmadık. Bize inandıkları için herkese teşekkür ederim. Başta teknik ekibimiz olmak üzere tüm futbolcularımıza da teşekkür ederim. Güzelbahçe Belediyespor’u mağlup ederek hem rövanşımızı aldık, hem de liderliğimizi koruduk. Ligin ikinci yarısının ilk maçında ligi şekillendirdik gibi. Bundan sonra bir aksilik olmazsa mağlubiyet alacağımızı düşünmüyorum. Birlik, beraberlik içerisinde mutlu sona ulaşacağımıza inanıyorum. Başta Belediye Başkanımız Ekrem Oran olmak üzere camia olarak kenetlendik. Emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. İnandık ve başaracağız. Deplasmandaki bu galibiyetimizi Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a ve tüm taraftarlarımıza armağan ediyorum" diye konuştu.

"Kaleci İbrahim, kalesinde devleşti"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da, maçın ardından yaptığı değerlendirmede, "Güzelbahçe Belediyespor maçı, ilk yarıda oynadığımız ve kaybettiğimiz önemli bir müsabakanın rövanşıydı. Liderliğimizi devam ettirmek, rövanşı alma adına çok önemliydi. Oyuna iyi başladık. Yakaladığımız dört pozisyon sonrası Kubilay Özer’in net vuruşu ile öne geçtik. Rakip takım da kendi saha avantajını kullanmak için yüklendi. Kalecimiz ibrahim’in muhteşem oyunu ile kalesinde devleşti ikinci yarıda, güzel futbol ile maçı galibiyet ile sonuçlandırdık. Yolumuz uzun. Yarışa devam. Galibiyeti, bizi deplasmanda da olsa destekleyen taraftarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

Çeşme Belediyespor, sezonun ikinci yarısının ikinci maçında, 9 Ocak Pazar günü, saat 15.00’te, Yelkispor’u konuk edecek.