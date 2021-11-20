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Çeşme Belediyespor, 3 puanı 3 golle kazandı

Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Gümüldürspor’u 3-1 yenerek, ligin üçüncü haftasında ikinci galibiyetini kazandı.

İZMİR 20.11.2021, 18:40
Çeşme Belediyespor, 3 puanı 3 golle kazandı

Çeşme Belediyespor, evinde konuk ettiği Gümüldürspor’u 3-1 yenerek, ligin üçüncü haftasında ikinci galibiyetini kazandı.

Süper Amatör Lig F Grubu’nda mücadele eden Çeşme Belediyespor, 2021-2022 sezonunun üçüncü haftasında Gümüldürspor’u konuk etti. Maça her iki takım da kontrollü başlarken, 21. dakikada golü bulan Gümüldürspor oldu. 1-0 öne geçen Gümüldürspor, 29. dakikada penaltı kazansa da, Çeşme Belediyespor Kaptanı kaleci İbrahim Gören muhteşem bir kurtarışla gole izin vermedi. Maçın ilk yarısı Gümüldürspor’un 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın ikinci yarısına hırslı başlayan Çeşme Belediyespor, ikinci yarının  ilk dakikasında Oğuzhan’ın attığı golle beraberliği yakaladı. Beraberlik golüyle moral yükselten Çeşme Belediyespor, 66. dakikada Mümin’in attığı golle 2-1 öne geçti. Atak futbolunu sürdüren  Çeşme Belediyespor, 80. dakikada Önder’in ayağından  bulduğu golle skoru 3-1 yaptı. Maçın son dakikalarında Gümüldürspor’un aradığı gol gelmedi ve Çeşme Belediyespor 3-1’lik galibiyetle puanını 6’ya yükseltti.

"Belediye olarak, 3 takıma da destek vereceğiz"

Spor sevgisi bilinen ve spora destek veren Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, izlediği maçın ardından yaptığı açıklamada, "Gümüldürspor, önce bizi korkuttu. Ama ardından farklı bir galibiyet geldi. Bu galibiyetlerin seri haline dönüşmesini istiyoruz. Çeşme Belediyespor’un da, Alaçatıspor’un da, Çeşme Basketbol’un da daha üst liglerde Çeşme’mizi temsil etmesini gönülden diliyoruz. Belediye olarak da, üç takıma da gerekli destekleri vereceğiz" diye konuştu.

Hüseyin Gültekin: "Penaltıyı kurtaran  değerli kaptanımızı kutluyorum"

Çeşme Belediyespor Kulübü Derneği Başkanı Hüseyin Gültekin de yaptığı değerlendirmede, "Eski bir futbolcu, eski bir antrenör olarak ilk yarıdaki oyundan memnun değilim. İlk yarıda, takımımızın kalitesini, futbolcularımızın bireysel yeteneklerini sahaya yansıtamadık. İlk yarıyı 1-0 mağlup kapattık. Tabi bu arada Çeşme’mizin değerlerinden, kaptanımız İbrahim Gören, penaltıyı kurtardı. Kurtardığı penaltı, takımımız için maçın kırılma anıydı. Değerli kaptanımızı kutluyorum. İkinci yarıda takımımız, istenilen futbol kalitesinde oynayarak, 1-0 mağlubiyetten  3-1 galibiyeti getirdi. Yeni bir takımız. Yeni yönetim ve yeni takımın uyum sürecinde ufak bazı aksaklıklar yaşanabiliyor. İlk maçımızdaki yol kazasının ardından  arka arkaya 2 galibiyet aldık. Camiamıza hayırlı olsun. Takımımıza maddi, manevi hep destek olan yol arkadaşım, Belediye Başkanımız Ekrem Oran’a, bizden desteğini esirgemeyen esnafımıza ve taraftarımıza çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Zafer Çağın: "Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı değerlendirmede, "Oyunda, taktik anlayışımızı ve koşu tempomuzu artırmaya çalışıyoruz. Yeni bir takımız. Uyum ve adaptasyonda ufak sorunlarımız var. O sorunları çözersek, çok daha iyi bir takım olacağız. Zaman zaman  bocaladığımız, geri düştüğümüz, kırılgan olduğumuz anlar oluyor, ama genelde oyuna hakim olmaya çalışıyoruz. Futbolun gereklerini yapmaya çalışıyoruz. Futbolda önemli olan sonuç. İyi futbol oynamak bazen sonuç getirmiyor. Ama bundan sonraki süreçte de kazanıp, yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimiz büyük. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz" diye belirtti.

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