Çeşme Belediyespor: 2 - Aliağaspor FK: 1

Bölgesel Amatör Ligi’nin 7. haftasında Çeşme Belediyespor’a konuk olan Aliağaspor FK, sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Çeşme İlçe Stadı’nda oynanan mücadeleyi Salih Taştepe, Osman Öztekin, Burak Dayıoğlu, Metehan Erkin hakem dörtlüsü yönetti. Ev sahibi takımın gollerini 29. dakikada Hüseyin Çıray, 47. dakikada Alper Önal kaydederken, Aliağaspor FK’nın tek golünü 43. dakikada İlker Ataseven attı. Ligdeki ilk mağlubiyetini alan sarı-siyahlılar, 14 puanda kaldı. Sahaya lider olarak çıkan Aliağaspor FK, liderliği averajla Kartalspor’a kaptırdı.

Maçtan dakikalar

29. dakikada Çeşme Belediyespor’da Hüseyin Çıray, ceza alanı içerisinde yaşanan karambolde yaptığı yarım vole vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

43. dakikada sol taraftan organize gelişen Aliağaspor FK atağında Halil Çelik, yerden yaptığı ortayla topu ceza alanı içerisinde İlker Ataseven ile buluşturdu. İlker yaptığı plase vuruşla topu kalecinin solundan filelere gönderdi. 1-1

47. dakikada Çeşme Belediyespor’da Hakan Esa’nın sol taraftan yaptığı ortaya yükselen Alper Önal, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 2-1