Çeşme Belediyesi eski Başkanı Ertan, anaokulu yaptıracak

İzmir’in Çeşme ilçesinde, daha önce birçok okul yaptırarak eğitime katkı sağlayan Çeşme Belediyesi eski Başkanı Nuri Ertan, şimdi de anaokulu yaptırmak için protokol imzaladı.

Çeşme Belediyesinin iki dönem başkanlığı yapan Nuri Ertan, daha önce bir çok okul yaptırmıştı. Nuri Ertan, bu kez de anaokulu yaptırmak için kolları sıvadı. Anaokulunun protokolü ise Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker ile birlikte imzalandı.

Protokolü imzalarken bir konuşma yapan Ertan, "Bundan 18 sene önce, Sıdıka-Kelami Ertan Ortaokulu’nu yapmak için İzmir’de imza atmıştık. Bugün de okulumuzun Müdürü Hikmet Aykut’un ricalarıyla ve kaymakamımızın talimatlarıyla, burada çok güzel bir anaokulu yapacağız. Bu anaokulunu önümüzdeki yıla yetiştireceğiz. Anaokulunun çatısında beton kullanmayı düşünmüyorum. Ahşap bir çatı olacak ve ortasında cam sistemi olacak ki içeri güneş girsin" dedi.