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Çeşme Basket’in play-off’taki rakibi belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Çeşme Basket’in play-off’taki rakibi Edremit Belediyesi Gürespor oldu.

İZMİR 02.05.2021, 18:23
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Çeşme Basket’in play-off’taki rakibi belli oldu

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nde Çeşme Basket’in play-off’taki rakibi Edremit Belediyesi Gürespor oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’ni 43 puanla 7. sırada tamamlayan Çeşme Basket, play-off maçında ligi 47 puanla 4. sırada bitiren Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor ile karşılaşacak.

Play-off’ta 6 Mayıs Perşembe günü deplasman maçı oynayacak olan Çeşme Basket, 9 Mayıs Pazar günü ise Atatürk Çeşme Kapalı Spor Salonu’nda Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u konuk edecek.
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