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Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu federasyon kupasının ilk maçında, Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 83-66 yenen Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi karşısında 69-64’lük skorla mağlup oldu.

İZMİR 27.09.2021, 18:24
Çeşme Basketbol, federasyon kupasının ikinci maçını kaybetti

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 2021-2022 sezonu federasyon kupasının ilk maçında, Rize Belediyesi Kadın Basketbol Takımını 83-66 yenen Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi karşısında 69-64’lük skorla mağlup oldu.

Ankara Spor Salonu’nda dün başlayan federasyon kupası maçları devam ediyor. A Grubu’nda yer alan ve ilk maçını kazanan Çeşme Basketbol, Antalya Güneşi takımıyla karşı karşıya geldi. Çeşme Basketbol bu maçı 69-64’lük skorla kaybetti.

Çeşme Basketbol, yarın oynayacağı son grup maçında Karşıyaka Çarşı Koleji ile karşılaşacak.

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