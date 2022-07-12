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Çeşme açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İZMİR 12.07.2022, 11:56
Çeşme açıklarında 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 11 Temmuz Pazartesi günü, saat 19.40 sıralarında, Çeşme ilçesi Karaada açıklarında, bir grup düzünsen göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunan unsurları tarafından geri itilen 2 can salı içindeki 30’u Yemen, 10’u Eritre ve 1’i Afgan uyruklu olan toplam 41 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilecekleri öğrenildi.

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