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Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı

Oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Çeşme’de yakın arkadaşı Yusuf Karaburun’un kızı Naz’ın 5. yaş günü partisine katıldı.

İZMİR 01.09.2021, 12:50
Cem Kılıç, arkadaşını yalnız bırakmadı

Oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, Çeşme’de yakın arkadaşı Yusuf Karaburun’un kızı Naz’ın 5. yaş günü partisine katıldı.

İzmir Çeşme’de tatil yapan oyuncu ve şarkıcı Cem Kılıç, yakın arkadaşı Yusuf Karaburun’un kızı Naz’ın 5. yaş günü partisine katıldı. Kılıç, hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirip 5. yaşını kutlayan Naz’a hediyesini verdi.

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