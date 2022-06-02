Çam fıstığını "böcekler" kurtaracak

Türkiye çam fıstığı üretiminin yüzde 80’ini karşılayan Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası’nda, son yıllarda görülen verim düşüklüğünü gidermek üzere görev yapacak olan böcekler düzenlenen törenle doğaya salındı.

İzmir’in Bergama ilçesindeki Kozak Yaylası’nda, son yıllarda çam fıstığında yaşanan verim düşüklüğü üzerine harekete geçilmişti. Kozak Yaylası Karaveliler Mahallesi Şenlik Alanı’ndaki törende ise verim düşüklüğünü gidermek üzere görev yapacak olan böcekler doğaya salındı.

Batı çam tohum böceği (Leptoglossus Occidentalis) olarak bilinen ve istilacı bir yönü olan zararlıyı daha yumurta evresinde yok eden, arılarla aynı aileden olan Ooencyrtus Pityocampae isimli böcek türü çam fıstığı ağaçlarına bırakıldı. Bu böceklerin, hem Leptoglossus yumurtalarını hem de Çam Kese Böceği yumurtalarını parazitleyebilme özelliği ile çam fıstığı rekoltesinin yeniden artması yönünde önemli bir rol üstleneceği belirtildi.

Böceklerin salındığı törene ise; Bergama Belediyesi Başkanvekili Cüneyt Umutlu, Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür, İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.