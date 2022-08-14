Cahar Dudayev Bulvarı’nda trafik düzenlemesi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin hızla yürüttüğü Çiğli Tramvay Hattı, Karşıya Tramvay Hattı ile birleşiyor. Toplam 2 ay sürecek çalışmalar çerçevesinde Cahar Dudayev Bulvarı üzerinde trafik düzenlemesi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin önemli raylı sistem projelerinden Çiğli Tramvay Hattı’nın Karşıyaka Tramvayı’na bağlantısını sağlamak için Cahar Dudayev Bulvarı’nın Karya Kavşağı bölgesinde hat imalatları yapılması için harekete geçildi. 2 aşamada yapılacak imalatlarda Cahar Dudayev Bulvarı’nın İzmir Çevre Yolu ile birleşiminde 2 aşamalı geçici trafik düzenlemesi hayata geçirildi. Birinci aşama imalatlar için alınan UKOME kararına uygun olarak bir ay sürecek trafik düzenlemesinde; İzmir Çevre Yolu’ndan Cahar Dudayev Bulvarı Mavişehir yönüne gidiş 2 şerit, Cahar Dudayev Bulvarı’ndan İzmir Çevre Yolu’na gidiş tek şerit haline gelecek. İkinci aşama imalatlar için alınan UKOME kararına uygun olarak yine bir ay sürecek trafik düzenlemesinde; İzmir Çevre Yolu’ndan Cahar Dudayev Bulvarı Mavişehir yönüne gidiş 2 şerit ve Cahar Dudayev Bulvarı’ndan İzmir Çevre Yolu’na gidiş 2 şeride dönüşecek. Toplam 2 ay sürecek düzenlemeler, 14 Ağustos 2022 tarihinde başladı. İmalatların tamamlanmasından sonra trafiğin eski halindeki akışı sağlanacak.