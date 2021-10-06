“Büyümek İstedim” Okurla Buluştu

Çiğli Belediyesi tarafından, Türk edebiyatının duayen isimlerinden Fakir Baykurt adına düzenlenen ’2021 Roman Ödülü’nü kazanan Ali Balkız’ın “Büyümek İstedim” romanı, Literatür Yayınları tarafından basılarak Türkiye genelinde dağıtılmaya başlandı.

2020 yılı ödülünü Turan Ali Çağlar’ın yazdığı “Amasanga” romanı kazanmış ve eser Literatür Yayınları tarafından yayınlanarak ülke genelinde ses getirmişti. Amasanga’nın ardından Ali Balkız’ın “Büyümek İstedim” romanı da Çiğli Belediyesinin düzenlediği roman ödülünü kazanarak ülke genelinde dağıtılarak okurlarla buluşmuş oldu. Seçici kurulunu yazarlar Adnan Binyazar, Bahri Karaduman, Hidayet Karakuş, Işık Baykurt ve Öner Yağcı’nın oluşturduğu 2021 Fakir Baykurt Roman Ödülü’ne 46 dosya katılmış ve kurulun titiz incelemeleri sonucunda oybirliği ile “Büyümek İstedim” romanı ödüle layık görülmüştü. Ödül Töreni, 10 Ekim Pazar günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

"Fakir Baykurt tarzına uygun"

“Büyümek İstedim” romanı; anlatımı, dili, Türkiye gerçekleri bağlamında insanlar arasında toplumsallaşma duygusunu öne çıkarması ve köy toplumunun kültürel havasını güçlü gözlemlerle yansıtması nedeniyle 2021 Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü kazanmıştı. Roman; ele avuca sığmayan, olağanüstü meraklı ve bir an önce büyüyüp hayata atılmak, katılmak isteyen ilkokul öğrencisi Gollik Ali’nin hikayesini ele alıyor.

Başkan Gümrükçü: “Edebiyatımıza eserler kazandırmak mutluluk verici”

Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü ülke genelinde ilgi gösterilen bir organizasyon haline getirmeyi arzuladıklarını ifade eden Başkan Gümrükçü, “Toplumumuzun gelişmesi ve ilerlemesi için kitapla olan bağını kuvvetlendirmeliyiz. Çiğli Belediyesi olarak bu konuda farkındalık sağlamak adına Fakir Baykurt Roman Ödülü’nü düzenlemeye başladık. Geçen senenin ardından bu senede çok ciddi katılım oldu. Birbirinden değerli isimlerden oluşan seçici kurulumuz 46 dosya içerisinden Ali Balkız’ın ‘Büyümek İstedim’ romanını ödüle layık gördü. Eser, Literatür Yayınları tarafından basılarak ülke genelinde dağıtılmaya başlandı. Turan Ali Çağlar’ın ‘Amasanga’ romanının ardından Ali Balkız’ın ‘Büyümek İstedim’ romanının da edebiyat dünyamıza dahil edilmesine vesile olmak bizleri ayrıca mutlu etti. Her yeni kitap yayınlandığında, ‘okuru bol olsun’ denir. Büyümek İstedim romanının okurunun bol olacağına inanıyorum. Ülkemiz gerçeklerinin harmanlandığı, toplumumuza hiç yabancı olmayan bir eser. Fakir Baykurt Roman Ödülü’müz gelenekselleşmeye doğru emin adımlarla ilerliyor. Temennim, uzun ömürlü olmasıdır. Edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırmak isteyen yazarlarımıza kendini ifade etme imkanı sağlamaya devam edeceğiz” dedi.