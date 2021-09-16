Büyükşehir’nin ana hizmet binasının alanı değerlendirilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, depremde hasar gördüğü için boşaltılan ana hizmet binasının yıkıldıktan sonra binanın bulunduğu alanın nasıl değerlendirileceğine dair karar üretmek üzere danışma kurulu oluşturdu. Tarih, mimarlık, mühendislik ve şehircilik meslek disiplinlerinin ışığında güvenli, kullanışlı, estetik ve kamu kaynaklarının en verimli şekilde kullanıldığı bir yapı için bir araya gelecek 16 kişilik kurul, ilk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremde hasar gördüğü için boşaltılan 38 yıllık ana hizmet binasının bulunduğu alan ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. İzmir’in kalbi niteliğindeki alana yapılacak yeni binanın tasarım ve işlevinin belirlenmesi sürecinin katılımcı bir anlayışla yürütülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi danışma kurulu oluşturdu. Danışma kurulu, binanın yıkımının ardından oluşacak kentsel boşluğun İzmir tarihi ve kent bütünü içinde yerini tanımlayarak bu alanın yeniden işlevlendirilmesine dönük proje elde etme süreçlerini de içerecek biçimde İzmir Büyükşehir Belediyesine öneriler sunacak.

16 kişilik danışma kurulu

Önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yapacak alanında uzman akademisyenler ve meslek insanlarından oluşan 16 kişilik "İzmir Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Danışma Kurulu"nda, Tarihçi Prof. Dr. Ergün Aybars, Mimar Prof. Dr. Fehmi Doğan, Şehir Plancısı Prof. Dr. Melih Ersoy, Mimar Prof. Dr. Hikmet Gökmen, Mimar Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, Peyzaj Mimarı Prof. Dr. Erhan Vecdi Küçükerbaş, İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Özgür Özçelik, Mimar Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli, Şehir ve Bölge Planlamacısı Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu, Mimar Doç. Dr. Ahenk Yılmaz, Mimar ve Peyzaj Tasarımcısı Deniz Aslan, Mimar Tamer Başbuğ, Mimar Ersen Gürsel, Mimar Necip Mutlu, Mimar Hasan Topal ile Mimar Mert Uslu isimleri yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü tarafından hazırlanan bilimsel raporun referansıyla binanın güçlendirme seçeneğinin teknik yönden ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı açısından uygun olmadığı ortaya çıkmıştı.