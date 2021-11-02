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Büyükşehirin elektrikli araçları İzmirlilerin kullanımına sunuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kattığı 10 elektrikli aracı MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin hizmetine sunuyor. Başkan Tunç Soyer, “Bu uygulamamız bir belediye iştirakinin özel otomobil paylaşım sistemine kendi elektrikli araçlarını dahil ettiği dünyadaki ilk uygulamalardan biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yönüyle ülkemize de ilham veriyor” dedi. Soyer, İZELMAN katlı otoparklarında, elektrikli araç sahibi yurttaşlara yüzde 50 indirim sağlanacağını da açıkladı.

İZMİR 02.11.2021, 18:22
Büyükşehirin elektrikli araçları İzmirlilerin kullanımına sunuluyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bünyesine kattığı 10 elektrikli aracı MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin hizmetine sunuyor. Başkan Tunç Soyer, “Bu uygulamamız bir belediye iştirakinin özel otomobil paylaşım sistemine kendi elektrikli araçlarını dahil ettiği dünyadaki ilk uygulamalardan biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yönüyle ülkemize de ilham veriyor” dedi. Soyer, İZELMAN katlı otoparklarında, elektrikli araç sahibi yurttaşlara yüzde 50 indirim sağlanacağını da açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, filosunu yeni elektrikli araçlarla güçlendiriyor. Bünyesine 10 elektrikli araç ekleyen büyükşehir, bu araçları MOOV Araç Paylaşım Uygulaması aracılığıyla İzmirlilerin kullanımına sundu. Şarj altyapısının da yüzde 70’inin tamamlandığında, İZELMAN katlı otoparklarında elektrikli araç sahibi yurttaşlara da yüzde 50 indirim sağlanacağı bildirildi. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda ise kiralanacak elektrikli araçların lansmanı yapıldı.

Soyer: "Ülkemize ilham veriyor"

İklim krizinin elektrikli araçlara yönelimi artırdığını ve paylaşımlı araç kullanımının dünya şehirlerinin ulaşım planlamasında önemli yer tutmaya başladığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzmir’de vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artırmak ve iklim kriziyle mücadele etmek için bir yandan belediyemizin elektrikli araç filosunu büyütüyor, diğer yandan bu araçların bir kısmını paylaşıma açıyoruz. Belediyemizin İZELMAN bünyesindeki elektrikli araç filosu 50 taşıttan oluşuyor. Bunların 40’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet birimleri ve şirketlerimiz tarafından kullanılıyor. Biri benim makam aracım, şehir içi ulaşımda onu kullanıyorum. Bugün lansmanını yaptığımız 10 elektrikli aracı ise İzmir’de faaliyet gösteren MOOV Araç Paylaşım Sistemine entegre ederek vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Bu uygulamamız bir Belediye iştirakinin özel otomobil paylaşım sistemine kendi elektrikli araçlarını dahil ettiği dünyadaki ilk uygulamalardan biri. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu yönüyle ülkemize de ilham veriyor” dedi.

“Sayısını 30’a çıkaracağız”

Paylaşımlı araç kullanımının trafik yoğunluğunun azaltılması, ülke ekonomisine ve çevreye katkısından bahseden Başkan Soyer, kentte elektrikli araç kullanımını artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Dünya elektrikli araç kullanımına doğru hızla evriliyor. Biz de İzmir’de 2020 yılından itibaren katlı otoparklarımızda şarj istasyonları kurmaya başladık ve yüzde 70’inde bu süreci tamamladık. 2022 yılı başında tüm katlı otoparklarımızda şarj istasyonlarını kurmuş olacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi ekim ayı oturumunda aldığımız karar ile belediyemize ait otoparklarda elektrikli araçlara yüzde 50 indirim yapmaya başladık. Tam elektrikli aracı olan İzmirli hemşerilerimiz tüm park tarifelerden yüzde 50 indirimle faydalanacak. Elektrikli araçları İzmir’de yaygınlaştırma hedefimizin bir başka sebebi, yakıt tasarrufu. Örneğin; 2021 yılı sonu itibariyle 50 elektrikli aracımız sayesinde 500 bin TL yakıt tasarrufu sağlamış olacağız. 2022 yılında ise yaklaşık 1 milyon liralık tasarruf öngörüyoruz. 2022’de filomuza 50 elektrikli araç daha ekleyerek paylaşım sistemindeki araçları da kademeli olarak önce 20’ye, sonra 30’a çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

MOOV nedir?

Moov, bir paylaşım ekonomisi uygulaması. Akıllı telefonlara indirilen uygulama ile dakikalık kiralama yapılıyor. Kısaca, “Aracı istediğin yerden al, ihtiyacın kadar kullan, istediğin yere bırak” olarak anılıyor. Araç kiralamak isteyen kişi, uygulama üzerinden, kendisine en yakın araçları görüyor ve yanına gidip kiralamayı başlatıyor. Aracın kapıları uygulama üzerinden açılıyor. Anahtar, torpido gözünden alınıyor ve kullanım süresi başlıyor. Kullanılan süreye göre ücretlendirme yapılıyor. Akaryakıt ve sigorta bedelleri, ücretin içinde oluyor.

Yapılan törene ayrıca; MOOV CEO’su Emre Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen, İZELMAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adnan Oğuz Akyarlı, İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev, İzmir Metro A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Raif Canbek, ESHOT Genel Müdür Yardımcıları Kader Sertpoyraz ve Kerim Özer, Renault Mais eski Genel Müdürü İbrahim Aybar, Renault Mais yetkilileri, ZES yetkilileri ve bürokratlar katıldı.

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