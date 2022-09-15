Büyükşehir’den Menemen’e 500 milyon liralık yatırım

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in 30 ilçeye de adil hizmet ve yatırım götürülmesi yönündeki hedefi doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesinin Menemen’deki çalışmaları sürüyor. 2019 yılından bu yana Menemen’e yaklaşık 500 milyon liralık yatırım yapıldı. Acil ihtiyaç listesiyle öncelik verilen mahallelere Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU ve İZBETON başta olmak üzere tüm birimlerce hizmet götürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kentin 30 ilçesine sosyal, adaletli ve şeffaf belediyecilik ilkeleriyle götürdüğü hizmetler pandemi, deprem, yangın, ekonomik kriz gibi olağanüstü durumlara rağmen aralıksız sürdürüldü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in kentte refahın hakkaniyetli bölüşülmesi adına belirlediği yol haritası doğrultusunda Menemen’de altyapı çalışmaları, yol, parke düzenlemeleri, beton yama işlemleri hayata geçirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, İZSU ve İZBETON başta olmak üzere tüm birimleriyle ilçeye götürdüğü hizmet ve yatırımlarla sorunları bir bir çözüme kavuşturdu.

İçme suyu ve altyapı sorunları çözüldü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gediz Şube Müdürü Ali Kemal Elitaş, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin 30 ilçesinde ayrım yapmaksızın ihtiyaçları olan bölgelerin acil ihtiyaçlarını listeleyerek, öncelikli hizmetleri programa alarak çalışmalarını sürdürüyor. Menemen’de kangren olan içme suyu altyapılarının yenilenmesi gerekiyordu. Yahşelli, Emiralem, Villakent, Seyrek, Belen bölgesi gibi yerlerde yıllardır sorunlar vardı. Yahşelli ve Belen’de kurumumuz kendi imkanlarıyla yapıyı bitirdi. Şimdi sırada Villakent ve Seyrek bölgesindeki çalışmalarımız var, ihale aşamasına geldi. Devamında da Emiralem bölgesinde de projeleri hazırlanan çalışmalar keşfe gönderilecek. Böylelikle Menemen’de içme suyuyla ilgili çalışmalarımızı yüzde 90 seviyesine taşımış olacağız. Menemen merkezde yıllardır yağmur suyu ve kanalizasyonla ilgili vatandaşların şikayetleri vardı. Yıllardır çözülemeyen bu sorunda bu yıl itibariyle İZSU’nun ihalesini tamamlamasıyla birlikte ekiplerimiz çalışmalarını büyük ölçüde bitirdi. Üst yapı kaplamalarını da Menemen merkez, Camiikebir, Ulukent, Gazi Mahallesi, Koyundere gibi noktaları da tamamladık. Menemen’de şu an itibariyle işimizin yüzde 20’lik kısmı kaldı. Bu yapılan altyapı çalışmalarıyla birlikte yağmur suyu ve kanal ayrışması tamamlandıktan sonra su baskınları, kanalizasyon kokusu gibi ciddi sorunlar giderilmiş olacak” dedi.

“Menemen’e 2019 yılından itibaren 495 milyon liralık yatırım yapıldı”

Sosyal proje ve hizmetler gibi her alana ilişkin çalışmaların Başkan Soyer’in arka sıralar vizyonuyla hayata geçirildiğini vurgulayan Elitaş, Menemen özelindeki yatırımların toplam maliyetine de değindi. Elitaş, “Sayın Başkanımızın Menemen’e bakışı pozitif. Menemen’e dair yapılabilecek ne varsa tüm kurumlarımıza talimat vererek, Menemen’i önceleyerek hizmetlerimizi en üst seviyede sürdürmeye gayret ediyoruz. Tarımda, sosyal projelerde, sosyal hizmetlerde, fiziki altyapı ve üstyapı çalışmalarında biz İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Menemen’in taleplerini imkanlar dahilinde çözmeye gayret ediyoruz. Karaorman, Alaniçi, Çaltı bölgelerinde üretim yollarının sathi zemin hazırlıkları yapılıyor. Devamında Buruncuk, Türkelli bölgesinde İZBETON ekiplerimiz ovalarda yaptığımız zeminlerin üzerlerine sathi kaplamalarına devam ediyor. Yama ekiplerimiz Emiralem’de, Kırmahalle’de, Ulukent’te çalışmalarına devam ediyor. Gazi Mahallesi’nde muhtarımızın talep ettiği altyapı çalışmaları tamamlandı. Yıllardır atık su arıtma terfi istasyonun bölgede neden olduğu sorunu da geçtiğimiz günlerde İZSU’nun yaptığı çalışmalarla sonlandırmış olduk. Biz Menemen’de aşkla çalışmaya devam ediyoruz. Sayın Başkanımızın önderliğinde tüm kurumlarımız koordineli bir şekilde çalışıyor. Menemenli yurttaşlarımızdan gelen her talep öncelik sırasına göre kurumumuzun imkanları dahilinde yapılmaya gayret ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyemiz 2019 yılından bugüne kadar Menemen ilçemize 495 milyon liralık yatırım yapmıştır. Çalışmalarımız tam hızıyla devam ediyor, yatırımlarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Merkezde 18 buçuk milyonluk ihale

İZSU’nun çalışmalarına ilişkin bilgiler veren Gediz Bölgesi Teknik Şube Müdürü Emre Türker, “Menemen’imizin en büyük sıkıntılarından biri olan yağmur suyu ve kanal problemi için Tunç Başkanımızın talimatıyla merkez ve çevre mahallelerde 18 buçuk milyon liralık bir ihaleye çıktık. Bu ihalede Mermerli, Camiikebir, Esatpaşa ve Kasımpaşa mahallelerinde 2 kilometreye yakın kanalizasyon hattı ve bin metreye yakın yağmur suyu hattı döşedik. Bu imalatlar sonrasında üst kaplamalarını da yapıyoruz. Bugüne kadar yaşanan sıkıntı çözülmemişti. Ancak bu yaptığımız 18 buçuk milyon liralık ihale bundan sonraki dönemlerde özellikle Kuyumcular Çarşısı dediğimiz, Camiikebir, Mermerli mahallelerinde yoğun yağışlarda yaşanan yağmur suyu baskınları, kanal taşmaları ve bunun gibi birçok sorunun, koku probleminin önüne geçecek. Vatandaşımızın daha iyi hizmet alması için bu çalışmayı kısa sürede tamamlayacağız. İhalemizin yüzde 48 gibi yarıya yakın kısmını 4-5 aylık bir sürede tamamladık. Kalan kısmını da süratli bir şekilde tamamlayıp Menemen’ e en iyi hizmeti vermeye çalışacağız” dedi.

Yalnızca 2 mahalleye 50 milyon TL’lik yatırım

Kırsaldaki faaliyetlere ayrı bir parantez de açan Türker, “Yahşelli Mahallesi’nde 4 bin 500 metre altyapı yenileme çalışmamız oldu su hatlarıyla ilgili. Çalışmamız bitti ve sayaç nakilleri yapılıyor. Belen Mahallesi’nde 4 kilometre, Gazi Mahallesi’nde ve diğer mahallelerde yenileme çalışmalarımız oldu. Köylerde çalışmalarımız devam edecek. Emiralem, Villakent, Seyrek bölgelerinde çalışmalarımız var. Villakent ve Seyrek’te çalışmalarımızın ihale aşamaları tamamlandı. Yakında ihale tarihi de belli olacak ve o bölgede altyapı çalışmaları hızlandığında vatandaşımızın çektiği sıkıntıların da önüne geçilmiş olacak. Villakent ve Seyrek bölgesinde yaklaşık 50 milyon liralık bir maliyet olacak. Ama Yahşelli ve Belen’de tamamen kurumun kendi kaynakları ve ekipleriyle yapılmış çalışmalar olacak” ifadelerini kullandı.

“Müteahhit girmeden İZSU’nun çabalarıyla başardık”

Mahallesindeki sorunlarının süreçte giderildiğini ifade eden Yahşelli Mahalle Muhtarı Ali Uyar, “Tunç Başkanımın zamanında dere temizlikleri oldu, kanalizasyon dereye, açığa akıyordu. Çok acil projesi çıktı. Şu an merkezde kanal projem bitti. Derelere pislik akmıyor. Derelerdeki kokumuzdan kurtulduk. Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum. Temiz suyumuzun da yenilenmesini istedik. İZSU’daki yetkililerin kendi çabalarıyla, müteahhit girmeden başardık. Temiz su altyapım da şu an bitti. Kanal bitti, temiz su bitti” dedi.

“Büyükşehir’den aldığım hizmeti hiçbir yerden almadım”

Üst yapıda bozuklukların olduğunu aktaran Muhtar Uyar, İZSU’nun kendi sorumluluk alanlarındaki sıcak asfalt çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Sıkıntı olan kısımların ise İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından programa alındığını belirten Uyar, “Ben Büyükşehir’den aldığım hizmeti hiçbir yerden almadım. Altyapım için Tunç Başkanıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Keçilerin dahi yürümekte zorlandığı parke taşları vardı”

Mahallesine gelen hizmetler için konuşan Koyundere Gazi Mahalle Muhtarı Kadri Kahya, “Burada keçilerin dahi yürümeye zorlandığı parke taşları vardı. Tunç Başkanım sağ olsun onu söktü. Sıcak asfalt döşeniyor, 27 gün oldu. Başkanımızın dediği gibi ilk önce arka sokaklardan aşkla başlıyor hizmet. Arka sokaklardan Koyundere’nin içine bu iş gidecek diye inanıyorum. Başkanıma bu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok büyük bir hizmet. ESHOT şoförleri her gün isyan ediyordu. Tunç Başkanım önce arka sokaklar demişti ve hizmete arka sokaklardan başladı. Su yukarıdan aşağıya doğru akıyor. Tunç Başkanım söz verdi, yerine getiriyor. Ona binlerce teşekkür ediyorum. Aşağıda 2 sokak var. Onlar da biterse Koyundere herhalde Paris olur. Ona sonsuz teşekkürler ediyorum” açıklamasında bulundu.

“Şimdiye kadar bütün taleplerim karşılandı”

Yağmur suyu hattının olmamasından dolayı bölgesinde yaşanan sıkıntıyı dile getiren Esatpaşa Mahalle Muhtarı Ercan Delibaş, “Menemen’deki lise yolunda yağmur suyu hattının olmaması ciddi sıkıntıydı. Çöküntüler, taşmalar oluyordu. Ben sürekli İZSU ile bağlantıya geçmiştim. Yağmur suyu projesinin olması gerektiğini belirttik. Kokunun da olduğunu, çevre esnafının şikayet ettiğini söyledik. Kendim de görüyordum. Tunç Başkan talimat verdi ve çalışmalar hız kazandı. Burası önemli bir bölge. Ben yeni muhtarım, bu dönem kazandım. Şimdiye kadar bütün taleplerim karşılandı. Buradaki çalışma arkadaşlarımız da iyi, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Mahallelinin geri dönüşleri de iyi” dedi.

“Menemen’deki hizmetlerimiz devam edecek”

İZBETON’un yatırımlarına ilişkin konuşan Asfalt Uygulama Şefi Baran Aydemir ise, “İZBETON olarak 2019-2022 yılları arasında Menemen’de asfalt serim, sathi kaplama ve yama çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalarda bin 600 noktada asfalt yama, altyapı kurum kazılarının sonrasında 80 bin metrekare tranşe tamirat çalışması, toplamda 100 bin ton asfalt yama çalışması yapılmıştır. Asfalt serim imalatı olarak 115 bin ton, yaklaşık 80 kilometre uzunlukta yol çalışması, sathi kaplama imalatı olarak 1 milyon metrekare, yaklaşık 200 kilometre uzunlukta üretim ve ulaşım yolu çalışması yapılmıştır. İZBETON ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak Menemen’de hizmetlerimiz devam edecektir” ifadelerini kullandı.

Sadece inşaat maliyeti 41 milyon TL

Menemen’de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen 3 yılda 102 bin 883 ton asfalt serimi, 69 bin 436 ton asfalt yaması, 893 bin 937 metrekare sathi kaplama yapıldı. 2022 yılı içinde ise 9 bin 317 ton asfalt serimi, 21 bin 661 ton asfalt yama, 81 bin metrekare sathi kaplama gerçekleşti. Bu süreçte ham yollara 42 bin 553 kilometre parke döşendi. Sadece inşaat işleri maliyeti 41,5 milyon liraya ulaştı.