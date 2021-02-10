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Büyükşehir’den küçük ölçekli balıkçılara destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ürünleri kooperatiflerine bağlı küçük ölçekli balıkçılara teknelerinin bakımı için malzeme desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, taleplerin değerlendirildiği saha çalışmasının sonuna yaklaştı. Proje, ekonomik açıdan zor günler geçiren balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İZMİR 10.02.2021, 11:48
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Büyükşehir’den küçük ölçekli balıkçılara destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ürünleri kooperatiflerine bağlı küçük ölçekli balıkçılara teknelerinin bakımı için malzeme desteği veriyor. Büyükşehir Belediyesi, taleplerin değerlendirildiği saha çalışmasının sonuna yaklaştı. Proje, ekonomik açıdan zor günler geçiren balıkçılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, su ürünleri kooperatiflerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli balıkçılara tekne bakımında ihtiyaç duydukları boya ve macun gibi malzemeleri sağlamak için çalışma yürütüyor. Taleplerin değerlendirildiği saha çalışmasının sonuna yaklaşan Büyükşehir, malzeme alımını tamamladıktan sonra koruyucu boya ve macun dağıtımına başlayacak.

11 Ocak 2021 tarihli Meclis kararıyla onaylanan ve üç yıl sürecek projeden, 12 metrenin altında balıkçılık ruhsatlı tekneye sahip olan ve kooperatife ortak balıkçılar faydalanabilecek. Bu yıl Yarımada’daki yaklaşık 25 kooperatifin destek kapsamına alındığı proje, diğer iki yıl Gediz ve Bakırçay havzasındaki balıkçılara da yaygınlaştırılacak.

Büyükşehir, balıkçıların en büyük gider kalemlerinden biri olan tekne bakım malzemesi desteğiyle ekonomik olarak zor günler geçiren küçük ölçekli balıkçılara destek olmayı, geleneksel balıkçılık mesleğinin devamlılığını, biyoçeşitliliğin korunmasını, kooperatifleşme ve örgütlenmenin güçlenmesine destek olmayı amaçlıyor.

Büyükşehir su ürünleri kooperatiflerinin yanında

Projeye, küresel balıkçılık krizinin İzmir’deki yansımalarına çözüm bulmak amacıyla başladıklarını dile getiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “12 metre ve bunun altındaki balıkçı tekneleri küçük ölçekli olarak tanımlanıyor ve Türkiye’de balıkçı teknelerinin yüzde 90’ından fazlası küçük ölçekli olmasına karşın balık arzının sadece yüzde 10’unu karşılıyorlar. Bu oran küçük ölçekli balıkçılığın durumunu bize söylüyor aslında. Ancak umutlu olduğumuz taraf şu ki; Birleşmiş Milletler balıkçılık sektöründe küçük ölçekli balıkçılığa daha fazla alan tanınarak küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Biz de bu konuda ü zerimize düşeni yapacağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi nasıl ki tarımsal üretimde küçük üreticinin ve üretici kooperatiflerinin yanındaysa, küçük ölçekli balıkçılığın ve su ürünleri kooperatiflerinin de yanında.” dedi.

“Kooperatif demek birlik, beraberlik demektir”

İzmir Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Metin Karan, proje için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek, “Küçük ölçekli balıkçıların desteğe ihtiyacı var. Çoğu balıkçının bankaya borcu var. Özellikle pandemi nedeniyle balıkçılar oldukça zor durumda. Hafta sonları restoranlar kapalı, balık fiyatları düştü” şeklinde konuştu. Küçük ölçekli bir balıkçı teknesinin her yıl 8-10 bin lira arası bakım masrafı olduğuna değinen Metin Karan, “Genellikle her şeyi kendimiz yapıyoruz. Ama bir de usta tutarsak ona da 5 bin lira vermek gerekir. Bu durumda 15 bin lira masraf çıkıyor karşımıza” diye konuştu. Projeden sadece kooperatif ortağı balıkçıların yararlanacağına da vurgu yapa n Karan, “Kooperatif demek birlik, beraberlik demektir” diye konuştu.
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