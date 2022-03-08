Büyükşehir’den kadınlar gününe özel Körfez turu

İzmirli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Körfez turuna katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde nostaljik Bergama Vapuru ile Körfez turu düzenledi. Üçkuyular Feribot İskelesi’nden hareket eden Körfez’in 70 yıllık emektarı nostaljik Bergama Vapuru ile yapılan Körfez turuna, 175 kadın katıldı. Kadınlar Körfez manzarası ve canlı müzik eşliğinde 2 saat boyunca keyifli vakit geçirdi.