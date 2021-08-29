Büyükşehir, okullarda hijyen seferberliği başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele önlemleri kapsamında 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayacak devlet okullarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Çocuklarımızın sağlıklı şartlarda eğitim alması için gerekli hazırlıkları yaptık. Hijyen çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek” dedi.

Korona virüs salgınıyla mücadelede İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in başlattığı “Kriz Belediyeciliği” uygulamaları doğrultusunda başta toplu ulaşım araçları, okullar ve kamuya açık alanlarda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni eğitim ve öğretim yılına öğrencilerin sağlıklı bir başlangıç yapması için okullarda hijyen seferberliği başlattı. Yıl içinde devlet okullarında belirli aralıklarla dezenfeksiyon çalışması yapan, ateş ölçer, hijyenik paspas ve paspaslarda kullanılmak üzere dezenfektan dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 6 Eylül’de yüz yüze başlayacak 2021- 2022 eğitim-öğretim döneminden önce tüm okulları dezenfekte ediyor. 27 ekip, 400 personelle yürütülen çalışmalar kapsamında bin 600 okulda ekipler dezenfeksiyon işlemi yapıyor.

Başkan Soyer: “Hazırlıklarımızı yaptık”

Okula başlayacak tüm öğrencilere sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirmelerini dileyen Başkan Tunç Soyer, “Mart 2019’tan itibaren yaşadığımız bu zorlu süreci kolaylaştırmak için mücadele veriyoruz. Düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürütüyoruz. Uzun bir aradan sonra çocuklarımız yüz yüze eğitime başlayacak. Biz de onlar kadar heyecanlıyız. Çocuklarımızın sağlıklı şartlarda eğitim alması için gerekli hazırlıkları yaptık. Hijyen çalışmalarımız düzenli olarak devam edecek” dedi.

Veliler memnun

Çocuklarını Bornova Altındağ’daki Evrenesoğlu Ortaokuluna kaydettirmek için gelen ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin dezenfeksiyon çalışmalarını gören velilerden Lütfiye Gültekin ve Seher Sönmez, çocuklarını okula güvenle göndereceklerini belirterek belediyeye teşekkür etti.

Hijyen seti de dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında bin 542 okula iki adet hijyen paspası ile 5 litre paspas dezenfektanı dağıttı. Paspaslar bakteri ve virüslerin okul içine, dersliklere taşınmasını engellemek için öğrenci ve öğretmen girişlerine yerleştiriliyor. Büyükşehir tarafından ayrıca ateş ölçerler de okul yönetimlerine teslim edildi.

İzmir’de kamuya açık 463 bin nokta dezenfekte edildi

Dezenfeksiyon çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış insan sağlığı için tehlike oluşturan bakteri, mantar, virüs gibi mikroorganizmalarla mücadele eden biyosidal ürünler listesinde yer alan ürünler kullanılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Şube Müdürlüğü, 2020 yılının başından bu yana kent genelinde 463 bin noktayı dezenfekte etti, yaklaşık 9 bin litre dezenfektan kullanıldı. Parklar, sağlık kuruluşları, karakollar, spor alanları, okullar, ibadethaneler, muhtarlık ofisleri, eczaneler, bankalar, kafe ve restoranlar, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binaları, otobüs, taksi ve dolmuşlar düzenli olarak dezenfekte ediliyor.