Büyükşehir, öğrencilere ara öğün ve meyve dağıtacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi en az 50 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine atıştırmalık ara öğün ve meyve dağıtacak. Başkan Tunç Soyer, giderek derinleşen ekonomik krizin çocukları da etkilediğini belirterek “Toplumun içinde bulunduğu bu yakıcı yoksullaşma hali her türlü desteğin yaşamsal olduğunu bize gösteriyor. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal belediyecilik ve eğitimde fırsat eşitliği vizyonu doğrultusunda öğrencilere yönelik destekler devam ediyor. Gıda fiyatlarındaki artıştan etkilenen öğrencilerin beslenme sorunu yaşamaması için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, devlet okullarındaki 6-14 yaş arası öğrenciler için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Üniversite öğrencilerine sıcak yemek ve çorba desteği veren Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı Ocak ayında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine de atıştırmalık ara öğün ve meyve dağıtmaya başlayacak.

Fizyolojik ve bilişsel gelişimleri için takviye gıda ihtiyacı olan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 20 gram kavrulmuş fındık, 50 gram kuru üzüm, mandalina, portakal ile elma dağıtılacak. Öncelikli olarak dezavantajlı mahallelerdeki 65 okul ve 50 bin öğrenciye ulaşılacak. Projenin metropol dışı ilçelerde yaygınlaştırılması planlanıyor.

“Sadece önemli değil yaşamsal”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Cumhuriyetin 100. yılına karanlık bir tabloyla giriyoruz. Artık çocuklarımızın temel gıda maddelerine, proteinli besinlere, meyveye erişimi de gittikçe kısıtlı bir hale gelmeye başladı. Toplumun içinde bulunduğu bu yakıcı yoksullaşma hali her türlü desteğin sadece önemli değil yaşamsal olduğunu bize gösteriyor. Çocuklarımız için elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz” dedi.

29 özel eğitim kurumuna düzenli yemek

İzmir Büyükşehir Belediyesi 2019’dan itibaren özel durumdaki öğrencilerin eğitim gördüğü kamuya ait 29 özel eğitim okuluna düzenli olarak öğle yemeği desteği sağlıyor. Bu okullara her gün ortalama 2 bin 500 kişilik öğlen yemeği dağıtılıyor.

115 bin çocuğu süt

İzmir Büyükşehir Belediyesi Süt Kuzusu projesini de sürdürüyor. Çocukların sağlıklı gıdaya erişmesi için geliştirilen proje çerçevesinde her ay düzenli olarak 61 bin 265’i 1-2 yaş arasında olmak üzere 30 ilçede toplam 115 bin çocuğa süt dağıtıyor. Başkan Tunç Soyer’in “Başka bir tarım mümkün” söylemiyle hayata geçirdiği sağlıklı, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla süt alımı ve dağıtımı İzmir’in geneline yayılarak hem üretici hem de çocuklar destekleniyor.