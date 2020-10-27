Büyükşehir belediyesinden hem öğrencilere hem de kırtasiyecilere destek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, korona virüsü salgınından etkilenen aileler ve kırtasiye esnafına eğitim desteğini bu yıl da sürdürdü. İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası ile imzalanan protokol kapsamında, 25 bin öğrenciye içerisinde 130 TL bulunan eğitim kart çıkarıldı. Başkan Soyer, dayanışmanın önemine değinerek, “En büyük servetimiz, birlikteliğimiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle korona virüsü salgınının ardından zor günler geçiren aileler ve kırtasiye esnafına geçen yıl verdiği eğitim desteğini bu yıl da genişleterek sürdürdü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı Hulusi Demir arasında belediyenin vereceği desteğe ilişkin protokol imzaladı. Başkan Soyer’in makamındaki programda; İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ulaş Aydın da yer aldı.

Zekeriya Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)’ne kayıtlı esnafla ilgili araştırma yaparak salgından olumsuz şekilde etkilenenleri belirlediklerini söyledi. Mutlu, İESOB’ye kayıtlı olan ve içerisinde kırtasiyecilerin de olduğu 6 meslek grubunun salgından çok fazla etkilendiğini gördüklerini, bu nedenle de protokolün büyük önem taşıdığını aktararak “Kırtasiye esnafı için daha önce yapılan, şimdi de yenilenen bu katkıdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz durumda bize bir can simidi uzattınız. Size minnettarız” dedi.

“Memnuniyetiniz bizim için en büyük ödül”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise bu tür zamanlarda dayanışmanın daha da önemli olduğunu söyledi. Başkan Soyer, “Ne mutlu bize. Bunları el birliği ile yaptık. Bu belediye sizin belediyeniz. Bunu yapmak tabi ki bizim görevimiz. Sizin memnuniyetiniz bizim için en büyük ödül. İyi ki buna değer veriyorsunuz, bundan memnunsunuz. Bu durum bizi cesaretlendiriyor. Daha fazlasını, daha iyisini yapacağımız günler olsun” dedi.

Her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

"Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. En büyük servetimiz, birlikteliğimiz. Bundan daha büyük bir zenginlik yok. Bu birlikteliğimiz güçlenerek devam etsin. Bizim birbirimize destek olmaya ihtiyacımız var. El ele vermeye ihtiyacımız var. Aksi takdirde bu salgınların faturası daha fazla oluyor. Ne kadar çok el ele verirsek, birbirimizin yarasına derman olmaya çalışırsak, bu sıkıntılı zamanları o kadar hafif atlatırız."

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.

25 bin öğrenciye eğitim kart

Protokol kapsamında öğrenci velileri adına çıkarılan eğitim kartlarına 130 liralık bakiye yüklendi. Öğrenciler, İzmir Kitap ve Kırtasiyeciler Odası tarafından 30 ilçede belirlenen toplam 150 anlaşmalı kırtasiyeden bu kartlarla alışveriş yapabilecek. Ayrıca öğrenciler, kırtasiyelerden ekstra yüzde 10 da indirim kazanacak. Böylece öğrencilere 143 TL’lik alışveriş imkanı sağlanmış olacak. 2019 yılında 17 bin çocuğa eğitim kart desteği sağlayan büyükşehir belediyesi, 2020 yılında bu rakamı 25 bine çıkardı. Böylece büyükşehir belediyesinin kırtasiyeci esnafına sağlayacağı destek 3 milyon 250 bin TL’yi buldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, pandemi koşullarında başlayan 2020-2021 eğitim-öğretim yılı öncesi yaptığı açıklamada, maddi imkansızlıklar içerisindeki tüm hanelerin eğitim gören çocuklarının yanında olacaklarını, eğitim ve sosyal destekler için 15 milyon liralık kaynak ayırdıklarını söylemişti.