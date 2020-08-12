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Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

200 BİN METREKARELİK VADİDE, KENTLİLERİN FİZİKSEL VE RUHSAL YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK 23 ADET AHŞAP TERAS, 2 KİLOMETRELİK BİSİKLET VE KOŞU YOLU, YAKLAŞIK YÜZ BİN METREKARELİK ÇAYIR ALANI, DÖRT TARAFI AÇIK ÜSTÜ ÖRTÜLÜ PADOK ALANI, 2,8 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA PATİKA YOL, 5 BİN METREKARELİK ÇİM ALAN, GÖLET, 218 ARAÇLIK OTOPARK, PİKNİK VE ÇOCUK OYUN ALANLARI, RESTORAN YER ALIYOR.

İZMİR 12.08.2020, 13:13
Buca’ya Portakal Vadisi kuruluyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim vaatlerinden biri olan Portakal Vadisi Rekreasyon Alanının temelini düzenlenen törenle attı. Törende konuşan Başkan Soyer, bu projenin doğayla uyumlu yaşamın en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade ederken, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da, "Buca Cezaevi’nin kaldırılması için yıllardır mücadele veriliyordu. Bildiğimiz kadarıyla buranın kaldırılması için talimat verildi ve yakın bir süre sonra cezaevi kalkmış olacak” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’in seçim vaatlerinden biri olan ödüllü proje Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı’nın temeli, düzenlenen görkemli bir törenle atıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçim kampanyası sırasında arka sıralara özel önem vereceklerini ve mutlaka arka sıralardakilerin yaşam kalitesini, bu kentin ön sıralarında bulunanlarla eşitlemeye ve aynı noktaya getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Bu projenin İzmirlilerin yaşam kalitesini artırmak için tasarlandığını belirten Başkan Soyer, “Su yapıları, bitki çeşitliliği ve etkinlik alanlarıyla diğer birçok projeden ayrılan Portakal Vadisi projemiz; koşu, yürüyüş ve bisiklet parkurları, seyir terasları, kafeterya, piknik alanı, şarküteri, meydan, çim amfi, çocuk oyun alanları, eğitim bahçeleri ile adeta yeni bir yaşam alanına dönüşecek” dedi.

"Elektriğin yüzde 26’sını yerinde elde edebileceğiz"

Soyer, çocuklarla beraber yaş almış büyüklerin, engelli hemşehrilerin de gözetildiğini söylediği projenin bölgeye önemli katkılar sunacağını ifade etti. “Eğitim bahçeleriyle kentlilerin toprakla, tarımla ve kadim üretim kültürümüzle tanışmasını mümkün hale getiriyoruz” diyen Başkan Tunç Soyer, şunları söyledi:

“3 bin metrekarelik tarım eğitim alanının olacağı Portakal Vadisi’nde ayrıca padok ve atlı terapi alanı gibi alanlar oluşturulacak. Böylece hemşehrilerimizin hem sağlıklı bir yaşam sürmesi için doğanın iyileştirici gücünden yararlanmasını, hem de farklı kesimlerin birlikte vakit geçirmesini sağlayarak kentlilik bilincini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Güneş enerjisini de kullanacağımız bu projemiz ile tesisin ihtiyacı olan elektriğin yüzde 26’sını yerinde elde edebileceğiz. Portakal Vadisi’nde kazı ve dolgu alanı oluşturmadan, doğaya tam uyumlu bir mimari ve peyzaj mimarisi stratejisi benimsendi."

“Buca Cezaevi kaldırılacak”

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da törende yaptığı konuşmada, kentleri daha yaşanılır hale getirmek için çalıştıklarını belirtti. Kılıç, “Bulunduğumuz kentleri daha yaşanabilir, daha uygar, daha yaşanılabilir hale getirmek için hep birlikte, hiçbir engele takılmadan mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımızın özellikle Buca’ya verdiği önem bizim için çok önemli. Umarım çalışmalar biran önce tamamlanır ve Buca yaşayan vatandaşlar buraya gelir. Çocuklarıyla güzel zaman geçirir” dedi.

Kılıç, konuşmasında Buca Cezaevinin kaldırılacağını da açıklayarak, “Buca Cezaevi’nin kaldırılması için yıllardır mücadele veriliyordu. Bildiğimiz kadarıyla buranın kaldırılması için talimat verildi ve yakın bir süre sonra cezaevi kalkmış olacak” diye konuştu.

Kentsel ısı adası etkisinin azaltılması hedefleniyor

200 bin metrekarelik vadide, kentlilerin fiziksel ve ruhsal yaşam kalitesini artıracak 23 adet ahşap teras, 2 kilometrelik bisiklet ve koşu yolu, yaklaşık yüz bin metrekarelik çayır alanı, dört tarafı açık üstü örtülü padok alanı, 2,8 kilometre uzunluğunda patika yol, 5 bin metrekarelik çim alan, gölet, 218 araçlık otopark, piknik ve çocuk oyun alanları, restoran yer alıyor. Vadiye 45 türde 57 bin çalı ve 28 türde 3 bin 105 ağaç dikilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Portakal Vadisi Rekreasyon Alanı projesi 2019 yılında “Şehirlerin İmzası Ödülleri” kapsamında, en iyi kentsel tasarım dalında birinciliğe layık görülmüştü. Bunun yanı sıra yine 2019’da Uluslararası Sürdürülebilir Yapılar Sempozyumu kapsamındaki “En İyi Sürdürülebilir Uygulamalar Yarışması”nda Sürdürülebilir Çevre dalında da ödül almıştı.

Portakal Vadisinin 2022 yılının Mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

Törene ayrıca; CHP PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılarından Ertuğrul Tugay, Barış Karcı, Suphi Şahin, Yıldız Devran, Eser Atak, İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan, İzmir Metro Genel Müdürü Sönmez Alev, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, İZELMAN Genel Müdürü Burak Alp Ersen ve çok sayıda davetli katıldı.

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