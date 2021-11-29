Buca’ya giysi toplama kumbaraları yerleştirildi

Buca Belediyesi, kullanılabilir halde olan; ama kullanılmayan kıyafet, tekstil, ayakkabı ve oyuncak gibi eşyaların geri kazanımı için ilçeye giysi toplama kumbaraları yerleştirdi. 6 noktaya yerleştirilen kumbaralarda toplanan eşyalar, ayıklama-temizleme-sınıflandırma ve paketleme işleminden geçtikten sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Buca Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğiyle “Paylaştıkça Güzel” projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında, İŞKA İş Merkezi önü, Yenigün Mahalle Muhtarlığı karşısı, Yıldız Mahallesi 242/27 sokak, Efeler Mahallesi Yörük Ali Efe Parkı, Hasanağa Bahçesi ve Buca Koop Mahallesi Meydanı olmak üzere 6 noktaya giysi toplama kumbaraları yerleştirildi. Kumbaralarda toplanan; kıyafet, tekstil, ayakkabı, oyuncak, kitap gibi eşyalar Buca Belediyesi Tarık Akan Gençlik Merkezi’nde kurulan Malzeme Değerlendirme Atölyesi’nde ayıklama-temizleme ve sınıflama ve paketleme işlemlerinden geçirilecek. Kullanılabilir durumdaki eşyalar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kullanılacak durumda olmayanlar ise geri dönüşüme gönderilerek, yeni giysi üretiminde kullanılmak üzere ekonomiye kazandırılacak.