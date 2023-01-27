Bucaspor 1928’de hareketli saatler

Bucaspor 1928, oyuncusu Cuma Menize’nin sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatırken, sezon başında Konyaspor’dan geçici olarak transfer edilen Adem Eren Kabak’ın sözleşmesinin de karşılıklı anlaşılarak feshedildiğini duyurdu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, iç transferde hareketli saatler yaşamaya başladı. İzmir temsilcisi ilk olarak 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Cuma Menize’yi 2024 yılına kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attırırken, bu sezon başında Konyaspor’dan kiralık olarak transfer edilen Adem Eren Kabak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla Cuma Menize 17 maça çıkarken, Adem Eren Kabak ise 14 maçta 1 gol kaydetti. Öte yandan İzmir temsilcisi, 29 Ocak Pazar günü evinde Kastamonuspor’u konuk edecek.