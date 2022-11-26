Bucaspor 1928, Zonguldak deplasmanında

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, yarın Zonguldak Kömürspor’a konuk olacak. Müsabaka saat 14.00’de Karaelmas Kemal Köksal Stadyumu’nda oynanacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta yer alan Bucaspor 1928, Kocaelispor’un +4 averaj fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler, bu sezon 10 galibiyet 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.İzmir temsilcisi, Zonguldak deplasmanından da hatasız dönerek galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istiyor. Bucaspor 1928’de karşılaşma öncesinde 3 önemli eksik bulunuyor. Kart cezalısı Berke Bıyık’ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Lokman Gör ve Abdullah Balıkuv mücadelede forma giyemeyecek. Öte yandan Zonguldak Kömürspor ise play-off hattına yaklaşmak için galibiyet arayacak.