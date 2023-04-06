Bucaspor 1928, kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, ligde oynadığı son 6 maçın 5’inde kalesini gole kapatmayı başardı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Bucaspor 1928’de, Cüneyt Dumlupınar’dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Sait Karafırtınalar geçmişti. İzmir temsilcisi, tecrübeli çalıştırıcının ilk haftalarında beraberlikler alsa da daha sonra galibiyet serileri yaptı ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı. Sarı-lacivertliler, Karafırtınlar’la birlikte savunma yönünü de ön plana çıkardı ve ligde oynadığı son 6 maçta Serik Belediye, Kocaelispor, Kırklarelispor, Uşak Spor ve Balıkesirspor’a karşı 7 gol atarken, kalesinde ise gol görmedi.

İzmir temsilcisi, bu süreçte sadece deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Sarıyer müsabakasında gol yedi. Sarı-lacivertliler, 9 Nisan Pazar günü konuk edeceği Pazarspor maçında da kalesinde gol görmeden 3 puanı almak istiyor.