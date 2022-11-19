Bucaspor 1928, 7 maçta kalesini gole kapattı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Bucaspor 1928, bu sezon çıktığı 14 maçın 7’sinde kalesini gole kapatmayı başardı. Ayrıca Bucaspor 1928, bu sezon kalesinde 7 gol görerek 2’nci Lig’deki takımlar arasında en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup temsilcilerinden Bucaspor 1928, bu sezon 14 maça çıktı. İzmir temsilcisi; Karacabey Belediye Spor, Kastamonuspor, Ankara Demirspor, Kırşehir FK, Balıkesirspor, Pazarspor ve 1461 Trabzonspor FK maçlarında kalesini gole kapatmayı başardı. Böylece sarı-lacivertliler, bu sezon çıktığı 14 müsabakanın yüzde 50’sinde kalesini gole kapatmayı başarmış oldu. Öte yandan İzmir temsilcisi, bu sezonki 14 haftalık süreçte kalesinde toplam 7 gol görerek, 2’nci Lig’deki takımlar arasında bu alanda en iyi takım oldu. Bucaspor 1928, (yarın) 20 Kasım Pazar günü oynayacağı Adıyaman FK maçıyla birlikte başarılı performansını devam ettirmek istiyor.