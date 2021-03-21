Buca’nın yeni kuaförleri Evka-1’de yetişiyor

Buca Belediyesi, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Evka-1 Semt Evi’nde kurslara başladı. Haftada toplam 380 kursiyere 8 farklı branşta eğitim veren merkezin, en çok ilgi gören kursu ise saç ve cilt bakımı kursu oldu. Tamamen yenilenen kuaför salonunda eğitim gören kadınlar, kursun sonunda sertifika alarak kalfa olma hakkı kazanacak.

Kadınlar başta olmak üzere vatandaşlara meslek edinmesine imkan sağlayan Buca Belediyesi, yenilediği Evka-1 Semt Evi’nde kursiyerlerini yetiştirmeye başladı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında geçici süre hizmete ara veren ve kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yeniden kapılarını açan Evka-1 Semt Evi, Buca Halk Eğitim Merkezi’nin eğitmenleriyle birlikte hobi ve meslek edindirme kurslarına başladı. Merkezde, saç ve cilt bakımı, resim ve ahşap boyama, işaret dili, aşçılık, pastacılık, dikiş, takı tasarımı ve pilates olmak üzere 8 farklı alanda eğitime başladı. Korona virüs tedbirlerinin en üst seviyede tutulduğu merkezde, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak haftada 380 kursiyer eğitim alıyor.

Buca’nın yeni kuaförleri yetişiyor

Merkezin içerisi hizmete kapalı olduğu süre zarfında en çok ilgi gören güzellik ve saç bakım kursunun kuaförlük salonu, tüm teknik materyaller ve mobilyalar yenilendi. Kursiyerler, saç tasarımı, saç bakımı ve cilt bakımına dair eğitimler alarak, kurs sürecini tamamlayacaklar. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, alacakları sertifikayla kalfa adayı olarak mezun olacak. Kursiyerler kalfalık sınavına girerek iş yeri açabilme olanağına kavuşacak.