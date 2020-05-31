Buca’nın tüm arazileri tarımsal üretime açılıyor

İzmir’de Buca Belediyesi, pandemi sürecinde tarımsal kalkınma hamlesi başlatırken, belediye sahibi olduğu 200 dönüm araziyi tarımsal üretime yönlendirme kararı aldı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, "Artık boş tarlamız kalmayacak. İlk etapta üzüm bağımızdan hasat edeceğimiz 20 ton üzüm ve 16 dönüm tarlamızdan elde edeceğimiz tüm mahsulü ihtiyaç sahiplerine dağıtıp, yaralarına merhem olacağız" dedi.

İzmir’in en kalabalık ilçesi Buca’da, korona virüsüne karşı ilk günden yoğun mücadele veren Buca Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine tarımsal üretimle de destek olacak. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç’ın talimatıyla kent genelinde tarımsal kalkınma hamlesi başlatılırken, yürütülen çalışmalardan üretilen tüm ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağı belirtildi.

Boş tarla kalmayacak

Pandemi sürecinde üretmenin ve tarımsal verimliliğin değerinin bir kere daha anlaşıldığını ifade eden Başkan Kılıç, Buca Belediyesine ait tarıma elverişli 200 dönümlük arazinin tarıma açılacağını müjdeledi.

Başkan Kılıç, "Pandemi sürecinden sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bizde Buca Belediyesi olarak, kendimize ait tarlalarımızı, arazilerimizi üretime açtık. Biz bundan sonraki süreçte de belediyemize ait tarlalarımızın tamamını tarım için kullanacağız. Artık boş tarlamız kalmayacak. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlalarının boş kalmaması için önayak olmaya çalışacağız" diye konuştu.

Buca’nın kırsal kesimlerinde üreticinin yaşadığı su sorununa ilişkin çalışma yapacaklarının söyleyen Kılıç, "Bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlalarının boş kalmaması için önayak olacağız. Şuan buradaki üreticilerimizin en büyük sorunlarından birisi sulama. Yeraltı sularının çıkarılması için trafoya, elektriğe ihtiyaç var. En kısa zamanda bu çalışmayı da tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye’nin en iyi üzümlerini üreten Buca’da bağcılık kültürünü canlandırmak için kurulan 13 dönümlük bağından bu yıl 20 ton rekolte beklediklerini açıklayan Kılıç, "Bu yıl bağımızdan güzel bir mahsul elde edeceğiz. Buranın yanı sıra diğer tarlamızda da domates, biber, patlıcan ekmiştik. Yaklaşık 1 ay sonra onların da hasat zamanı gelecek. Ürettiğimiz ürünlerimizin tamamını ihtiyaç sahibi Bucalı vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Bucalının malını Bucalıya dağıtacağız. Bu pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza büyük faydamız olacağını düşünüyorum" dedi.

Buca’ya özgü razaki üzümü başta olmak üzere toplam 13 çeşit üzüm üretimi yapılan bağın aynı zamanda gen bankası görevi de gördüğünü vurgulayan Başkan Kılıç, “Bağlarımızdaki üretimle, Buca’da yetişen üzüm çeşitlerinin tekrar canlandırılarak üreticilere ve hemşehrilerimize tanıtımını yapmış olacağız. Buca razakisinden sultaniye, Mevlana üzümünden Bornova misketine toplam 13 çeşitte bin 425 adet fidemizi yetiştirdik. İlerleyen süreçte Buca’nın bu zenginliğini daha da genişletmeyi planlıyoruz” diye konuştu.