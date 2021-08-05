Buca’nın ormanlarında yangına karşı 7/24 nöbet

Buca Belediyesi ekipleri, İzmir’in akciğerleri konumunda olan Kaynaklar ormanlarını korumak için 7/24 nöbete başlarken, ekipler vardiyalı olarak devriye geziyor, bölgeye giriş çıkışları kontrol ediyor.

İzmir’in merkezde en fazla ormanlık araziye sahip ilçesi Buca’da, orman yangınlarına karşı tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

Türkiye’yi etkisi altına alan orman yangınlarına karşı seferberlik ilan ederek ekipleri yangın bölgesine gönderen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Buca’daki ormanlık arazilerin korunması için de birimleri harekete geçirdi.

Başkan Kılıç’ın talimatıyla Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 7 gün 24 saat orman yangına karşı nöbet sistemi başlattı. Olası bir yangına müdahale edebilmek için ormanlık bölgelerin yakınında su tankerleri hazır bekletildi. Her hangi bir yangın belirtisinde su tankerleri alevlerin büyümemesi için ilk müdahaleyi yapacak.

Yangına müdahale ekiplerinin yanı sıra olası bir sabotaja karşı zabıta ekipleri, emniyet yetkilileriyle koordineli bir şekilde devriye başlattı. Sabah, öğleden sonra ve gece olmak üzere 3 vardiyada toplam 6 farklı ekip, ormanların iç yollarında nöbetleşe kontrol sağlıyor. Öte yandan ekipler, ormanlık alanların olduğu yolların girişinde jandarma ve emniyete bağlı trafik yetkilileriyle araç girişlerini kontrol altına aldı. Araçlarda moloz, yanıcı madde gibi materyaller bulunan araçların bölgeye girişi engellendi.

Olası bir tehlikeye karşı birimleri alarma geçiren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Ülkemizin altın değerindeki ormanlarında çıkan yangınlar hepimizin ciğerlerini yaktı. Ekiplerimizin bir kısmı Manavgat’ta çalışmalarına devam ederken diğer ekiplerimiz ise Buca’nın ormanlarını korumak için nöbette. Şimdi hep birlikte ormanlarımız için, yeşilimiz için tek yürek olma zamanı. Yangınları söndürmek için vereceğimiz savaşı korumak için verelim. Orman yangınlarına sebep olabilecek bir toz zerresini bile ormanlarımızı sokmayalım. Yangın riski görülür görülmez Alo 177’den ihbarı yapalım” diye konuştu.