Buca’nın ‘Mavi Proje’si başarıyla sona erdi

Yazın bunaltıcı günlerinde dar gelirli vatandaşların deniz kültüründen uzak kalmaması için Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Mavi Proje’, başarıyla sona erdi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, sosyal belediyecilik projelerine hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı Bucalılar için çocukların anneleri ile unutulmaz bir gün geçirmesini sağlamak adına hayata geçirilen Menderes Gümüldür Tabiat Parkı gezilerini kapsayan ‘Mavi Proje’ başarıyla sona erdi. Haftada iki gün gerçekleştirilen ve ailelerin unutulmaz anılar biriktirdiği proje, Bucalılardan yoğun ilgi gördü. Her salı ve perşembe günü Buca Belediyesi önünden hareket eden araçlarla, vatandaşların deniz kenarında kaliteli zaman geçirmesini esas alan proje, çocuklara yönelik eğitsel aktiviteleri ile de dikkat çekti.

Çocukların yaz tatillerine, güzel bir anı bırakmalarına neden olmaktan mutlu olduklarına söyleyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, her alanda sosyal belediyecilik örnekleri geliştirmek istediklerini dile getirdi. Başkan Kılıç, bu projelere hız kesmeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.