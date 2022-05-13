banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Trabzonspor, şampiyonluk kupasına yarın kavuşuyor
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Kırmızı ete bir zam daha geldi!
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 112,9 arttı
Resmi Gazete'de önemli karar!
Resmi Gazete'de önemli karar!

Buca’nın girişimci kadınları örnek oldu

Buca Belediyesinin, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle hayata geçirdiği 8 kurs merkezinden biri olan Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezinde, kuaförlük kursunu tamamlayan üç kadın katılımcı kendi iş yerini açarak diğer kadınlara ilham oldu. Ev hanımı iken kendi işinin patronu olan kadınlar çağrı yaparak, “İnanmak, başarmanın yarısıdır. Hiçbir zaman yılmayın” dedi.

İZMİR 13.05.2022, 11:28
Buca’nın girişimci kadınları örnek oldu

Buca Belediyesinin, Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğiyle hayata geçirdiği 8 kurs merkezinden biri olan Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezinde, kuaförlük kursunu tamamlayan üç kadın katılımcı kendi iş yerini açarak diğer kadınlara ilham oldu. Ev hanımı iken kendi işinin patronu olan kadınlar çağrı yaparak, “İnanmak, başarmanın yarısıdır. Hiçbir zaman yılmayın” dedi.

Kadınların ekonomik yaşama katılmaları, kendi gelirlerini oluşturmaları için Buca Belediyesi ile Buca Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu iş birliğinde 8 ayrı merkezde verilen 32 farklı kurslar, kadınları girişimci yapmaya devam ediyor. Bunun en son örneği ise Çamlıkule Ceren Özdemir Semt Merkezinde yaşandı. Kuaförlük kursuna katılan üç kadın kurs katılımcısı, Yıldız ve Kuruçeşme Mahallelerinde iki ayrı işletme açarak kendi işini kurmak isteyen kadınlara da ilham oldu.

"Tüketici olmaktansa üretmek güzel"

Kurs katılımcısı Birgül Yılmaz, kadının ekonomik yaşama katılımı için bu tür projelerin çok önemli olduğunu vurgulayarak, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a ve emeği geçenlere teşekkür etti. Yılmaz, “Şimdiye kadar böyle bir aktivitemiz olmamıştı. Bir gün kardeşimle Buca Belediyesinin internet sitesinde semt evlerinin açıldığını, ev hanımlarına bazı kursların olduğunu öğrendik. Ocak ayında başladık. Dedik ki ’Buradan işi öğrendik, dükkân açalım. Ayaklarımızın üzerinde duralım.’ Bence annelere çok iş düşüyor. Biz anneler toplumdaki insanları yetiştiriyoruz. Onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Tüketici olmaktansa bir şeyler üretip hayata katılmak çok daha güzel” dedi.

Kadınlara da seslenen Yılmaz, bu tür aktivitelere katılmalarının ve evden çıkarak ekonomik hayata katkı sunmalarının mutluluk vereceğini dile getirdi.

Birgül Yılmaz ile ortak olarak kuaför işletmesini açan ev hanımı Ayşe Özcan da, kurslarda emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bize çok büyük bir yararı oldu. Hayatımız değişti. Bu yer sayesinde bir meslek sahibi olduk. Biraz geç başladık ama bizim için çok iyi oldu” dedi.

Kuruçeşme Mahallesi’nde kendi iş yerini açan Cansu Aydın ise son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Buca Belediyesinin açmış olduğu kurslara katılarak şu an meslek sahibi oldum. 23 gündür faaliyette olan dükkânımda daha büyük yerlere gelmeyi hedefliyorum. Usta öğreticilik belgesini almayı düşünüyorum. Kendi öğrencilerim olsun ve onlara öğretmenlik yapayım istiyorum. Hedeflerimi çok büyük, inşallah olur. Bence mükemmel bir fırsattı. İsteyen herkes yapabilir. İnanmak, başarmanın yarısıdır. Bütün ev hanımlarına tavsiyem, hiçbir zaman yılmasınlar, ‘Vakit bulamıyorum’ demesinler.”

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 13 Mayıs 2022
İmsak 03:56
Güneş 05:42
Öğle 13:05
İkindi 17:00
Akşam 20:19
Yatsı 21:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık