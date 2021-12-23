Buca’nın fen işlerinde Z raporu

İlçenin sokaklarını iyileştirmek için çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren Buca Belediyesi, 2021 yılında 85 bin metrekare kilit parke çalışması, 16 bin 51 metrekare asfalt onarım ve yenileme işlemi gerçekleştirdi. Öncelikli olarak vatandaşlardan gelen talepleri yerine getiren ekipler, merkez ve kırsal bölge ayrımı yapmadan ihtiyaç duyulan tüm sokakların çehresini değiştirdi.

Vatandaşların daha modern ve düzenli bir çevrede yaşayabilmeleri için projeler üreten Buca Belediyesi, sokaklardaki dönüşüm çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü. Muhtarlıklar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda fen işleri çalışmalarının rotasını çizen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın talimatıyla kentin ihtiyaç duyulan tüm sokaklarında onarım ve yenileme çalışmaları yapıldı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde belediye ekipleri, 2021 yılı içinde sokak, park ve kaldırımlara 85 bin 293 metrekarelik kilit parke taşı döşedi.

Buca sokaklarında asfaltlama çalışmaları kapsamında ise toplam 16 bin 51 metrekarelik asfalt onarım ve yenileme çalışması yapıldı. Kilit parke ve asfalt çalışmalarının yanı sıra 15 bin 854 adet bordür taşla kaldırım yapımı gerçekleşti; 6 bin 240 metrekare granüllü parke, 3 bin metrekare de granit taş döşendi. Ekipler ayrıca yıl içinde toplam 5 bin 631 metreküp molozu bertaraf için vatandaşlardan teslim aldı.