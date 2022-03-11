Buca’nın dijital dershanesine büyük ilgi

Buca Belediyesinin pandemi başında hayata geçirdiği dijital dershane, büyük ilgi gördü. Okul öncesinden lise son sınıfa ve KPSS adaylarına yönelik çok zengin bir ders içeriğine sahip dijital dershanenin öğrenci sayısı 10 bine ulaştı.

Buca Belediyesinin dijital dershane projesi, kısa sürede büyük başarılara imza attı. LGS, YKS ve KPSS adayları ile okul öncesi 4-5 yaştan lise 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin yararlanabildiği dijital dershane, alanında uzman eğitmenlerce, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, 4K çözünürlük kalitesinde video dersler ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunuyor.

Psikolojik danışmanlık ve diyetisyen desteği

Özel tekniklerle geliştirilmiş yeni nesil çevrim içi eğitim veren ve 10 bin öğrenciye ulaşan dijital dershane, rehberlik ve psikolojik danışmanlık dersleri ile öğrencinin sınav stresini yenmesi de yardımcı oluyor. Ayrıca, diyetisyen desteğiyle öğrencinin sağlığını ve beslenmesini düzenlemeye yönelik öneriler de sunuluyor.