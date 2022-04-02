Buca’nın Dijital Dershanesinde çevrim içi sınav dönemi

Buca Belediyesi Dijital Dershane’de, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrenciler için çevrimiçi seri deneme sınavları başlıyor. 9-10 Nisan’da ilki gerçekleştirilecek deneme sınavları 10 hafta boyunca devam edecek.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın pandemi başında hayata geçirdiği Dijital Dershane, büyük ilgi görüyor. Okul öncesinden lise son sınıfa ve KPSS adaylarına yönelik çok zengin bir ders içeriğine sahip Dijital Dershane’ye öğrenciler bilgisayar, tablet ve cep telefonlarından ulaşılabiliyor. Alanında uzman eğitmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun, 4K çözünürlük kalitesinde olan video dersler ile öğrencilerin eğitim hayatlarına katkıda bulunduğu Dijital Dershane’den 10 bin öğrenci ücretsiz yararlanıyor.

Dijital Dershane’de, LGS ve YKS’ye girecek öğrenciler için çevrimiçi seri deneme sınavları da yapılacak. Öğrencileri her hafta yeni bir deneme sınavı beklerken, ilk sınav takvimi ise 9-10 Nisan olarak açıklandı. Sınavların 4 farklı oturum saatinde yapılacağı, öğrencilerin 10.00, 13.00, 17.00, 19.00 saatlerinden istediğini seçip sınav kaydı oluşturabilecekleri ifade edildi. Toplamda 10 LGS, 10 YKS deneme sınavının yapılacağı çevrimiçi deneme sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin https://dijitaldershane.buca.bel.tr adresi üzerinden Dijital Dershane’ye kayıt yaptırmalarının yeterli olduğu belirtildi.