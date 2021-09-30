Buca’nın bilim üssüne büyük onur

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST 2021’de, binlerce finalisti geride bırakarak birinci olan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerine, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç tebrik ziyaretinde bulundu. “Bulaşıcılığı Arttıran Koronavirüs SARS-CoV-2 Mutasyonlarının Tahmini” projeleriyle büyük bir buluşa imza atan öğrencilerle gurur duyduklarını belirten Başkan Kılıç, “Bu dünya çapında bir başarı. Bize bu onuru yaşatan öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

Uluslararası yarışmalarda aldığı madalyalarla Buca’nın adını dünyaya duyuran Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, başarılarını bir kez daha taçlandırdı. Bu yıl 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e katılan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri, büyük bir onur yaşattı. 11 ülkeden ve ülkemizin 81 ilinden 44 bin 912 takımın katıldığı festivalde, TEKNOFEST Teknolojileri Yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenlendi, yarışmaya 200 bin başvuru yapıldı. Bilim ve sanat alanında ürettiği projelerle Buca’nın gururu olan Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinin öğrencileri Ege Çalışkan ve Murat Işık, öğretmenleri Cansu İlke Kuru eşliğinde yarışmaya “Bulaşıcılığı Arttıran Koronavirüs SARS-CoV-2 Mutasyonlarının Tahmini” projesiyle katıldı. Bucalı gençler, yarışmada 13 bin finalisti geride bırakarak “Biyoteknoloji İnovasyon” kategorisinde birinciliği elde etti. Gençler ödüllerini, düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar’ın elinden aldı.

Merkez sınırları aştı

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezinde öğrencilere ve öğretmenleri tebrik ziyaretinde bulundu. Kılıç’ı merkezin birbirinden başarılı öğrencileri, müzik dinletisi ve dans gösterileriyle karşıladı. Ziyarette konuşan Başkan Erhan Kılıç, “Bizim bu merkezimiz sınırlarını aşmış. Bize bu onuru yaşatan merkezimizi ve öğrencilerimizi tekrar tebrik ediyorum. Tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Bu başarılardan sonra çıtayı çok fazla yükselttiniz; bundan sonra beklentimiz daha fazla, daha sıkı çalışın. Ben hep şunu söylüyorum; Buca’nın gençleri çok daha fazlasını yapabilecek güce, zekâya, konsantrasyona sahip. Önemli olan bizim onları keşfetmemiz, onları bulabilmemizdi. Sağ olsun buradaki merkezimiz vasıtasıyla o arkadaşlarımıza ulaşıp onların içindeki cevheri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz” dedi.

Dünya çapında bir başarı

TEKNOFEST’te birinci olan projenin içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çok büyük bir önem taşıdığını vurgulayan Başkan Kılıç, “Korona virüsü ile mücadele dönemi içerisindeyiz. Böylesi bir ortamda bu virüsün varyantlarıyla ilgili, bilgisayar ortamında kodlama yöntemiyle, yapay zekâ vasıtasıyla bu mutasyonların gelecekteki varyantlarını tahmin edebilecek bir bilgisayar projesi ortaya çıktı. Bu çok büyük, dünya çapında bir başarı” diye konuştu.

TEKNOFEST şampiyonu Murat Işık da, Başkan Kılıç’ın ziyaretinden dolayı da çok mutlu olduğunu belirterek, “Projede emeği geçen Cansu öğretmenime, takım arkadaşım Ege’ye ve en önemlisi beni böyle yetiştirdiği için anneme teşekkür ediyorum. Fizik mühendisliği okumayı düşünüyorum ama biyoinformatik, biyoteknoloji alanında da çalışmalara devam edebilirim” dedi.

Köy enstitüleri ruhunu yeniden canlandırarak, ülkedeki beyin göçünü durdurma hedefiyle kurulan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, dünya çapında aldığı başarılarla Buca’nın ve Türkiye’nin adını tüm dünyaya duyurdu. Uluslararası yarışmalarda, bilim ve sanat projeleriyle 35 dünya birinciliği, 25 dünya ikinciliği, 20 dünya üçüncülüğü, 25 özel ödül ve onur ödülleri kazandı. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Türkiye üçüncüsü olan merkez, 3 patent başvurusu yaptı; 5 makale yayınladı. Ayrıca Zonguldak Üniversitesi Farabi Proje Pazarı’nda 2.’lik ödülü elde etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat tebriklerini ilettiği dev eğitim projesiyle Buca Belediyesi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek gençlere ücretsiz akademik eğitim veren ilk belediye oldu.