Buca’nın Beethoven’ı

Uluslararası çapta aldığı ödüllerle Buca’nın adını dünyaya duyuran Buca Bilim Sanat Merkezinin üstün yetenekli öğrencisi Uygar Kantarcıoğlu (12), piyanodaki başarılarıyla kentin gururu oldu.

İzmirli genç yetenek Uygar Kantarcıoğlu (12), sanatla henüz 3 yaşındayken Orff eğitimiyle tanıştı. Minik Uygar, okul öncesi temel sanat eğitiminin ardından TRT İzmir Radyosu Çok Sesli Çocuk Korosu seçmelerini kazanarak korist oldu. Yaptığı bestelerle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çocuk Besteciler Buluşmasına katılan küçük yetenek, bu sayede; Cihat Aşkın, Ozan Evrim Tunca, Turgay Erdener gibi Türkiye’nin önde gelen müzisyenleriyle atölye çalışmaları yapma fırsatı yakaladı.

Yaklaşık 2 yıl önce Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın Kızılçullu Köy Enstitüsü ruhunu canlandırmak amacıyla kurduğu Buca Bilim Sanat Merkezi ile tanışan Kantarcıoğlu, piyano çalışmalarına merkezin öğretmeni Belit Karaca ile devam etmeye başladı. Besteleriyle Başkan Kılıç’ın da hayranlığını kazanan küçük piyanist, uluslararası yarışmalarda birbiri ardına aldığı ödüllerle Buca’nın gururu oldu.

Geçtiğimiz yıl kendi bestesiyle Avusturya Vienna İnternational Music Competition’a katılan Kantarcıoğlu, piyano performanslarıyla İtalya Orbetello Piano Competition’da dünya üçüncülüğü, İspanya Carles&Sofia İnternational Piano Competition’da dünya ikinciliği, Carles Sofia Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik ve Mozart Akademi Uluslararası Piyano Yarışması’nda üçüncülük ödülleri aldı. Endonezya’da yenilik, inovasyon, araştırma alanlarında genç kuşağı geliştirmeyi hedefleyen eğitim merkezi Kyra.Global tarafından düzenlenen organizasyonda en iyi piyano performansı ödülünü kazandı. Son olarak katıldığı CAKA Müzik Yarışmasında piyano ve tuşlu çalgılar alanında B kategorisi jüri özel ödülünü alan Kantarcıoğlu, Buca Bilim Sanat Merkezi’nde sosyal sorumluluk projelerinde bireysel piyano performansıyla yer almaya devam ediyor.