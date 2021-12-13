Buca’nın basketbol sahalarına yeni yüz

Gençleri sporla buluşturan projeleri tek tek hayata geçiren Buca Belediyesi, 6 noktaya basketbol sahası kazandırdı. Belediyenin sahaların etrafına yaptığı çevre düzenlemeleri sayesinde, gençler spor yaparken aileler de nefes alacak alanlara kavuştu.

Kentteki gençlerin sağlıklı gelişimi için sportif yatırımlarına hız veren Buca Belediyesi, Yörük Ali Efe, Şehitler, Buca Koop, Cumhuriyet mahalleleri, İşçievleri ve Öğretmenler parklarına basketbol sahaları kazandırdı. Tüm sahaların bakım ve onarımlarını yapıp gençlerin kullanımına hazır hale getiren belediyenin, yeni yıla kadar kentin tüm mahallelerindeki parklarda aynı çalışmayı yapacağı belirtildi. Aynı zamanda sahaların etrafında çevre düzenlemesi de yapan Buca Belediyesi, hemşehrileri için de nefes alacak yeni alanlar kazandırmış oldu. Uygulamadan hem gençlerin hem de ailelerin memnun kaldığını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Gençlerimiz evlerde bilgisayar başında değil, spor ile yarınlara hazırlansın istedik. Buca’mızda bulunan basketbol sahalarının bakımlarını gerçekleştirip gençlerin kullanımına sunduk” diye konuştu.