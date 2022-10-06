Buca’nın 2023 yılı bütçesi 1 milyar 550 milyon lira

Buca Belediyesinin 2023 yılı mali bütçesi, ekim ayı olağan belediye meclis toplantısında yapılan görüşmelerin ardından oy çokluğu ile kabul edildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, hazırlanan bütçeyi icracı bütçe olarak tanımlarken, belediye olarak mali disiplini sağlamış olmaktan gurur duyduklarını ifade etti. Öte yandan bütçe, 1 milyar 550 milyon lira olarak belirlendi.

Tahmini bütçenin Buca’ya hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Biz 2023 yılı bütçesinin yüzde 100’ünü yapmaya çalışacağız; ama yüzde 90’a yakın başarı elde edeceğimize inanıyorum. Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen önümüzdeki yıl da yatırımlarımıza devam edeceğiz. 700 kişilik bir sanat merkezini hayata geçirmeyi planlıyoruz. 1 kapalı spor salonu ve 2 yüzme havuzu projemiz var. Çok önemsediğimiz bir Ata Evi projemiz var. Engelliler ile ilgili yaptığımız yoğun çalışmaların yanı sıra hayata geçirmek istediğimiz Engelli Merkezi projemiz var. İnşallah onu da bu dönemde hayata geçireceğiz diye konuştu.

Belediye olarak hiçbir taşınmazı satmadıklarını belirten Başkan Kılıç, sürdürülebilir mali disiplini sağlar hale geldiklerini vurguladı. Buca Belediyesinin 2023 yılında hayata geçireceği çalışmalarda, Fen İşleri Müdürlüğüne 400 milyon 40 bin lira, Mali Hizmetler Müdürlüğüne 224 milyon 541 bin lira, Temizlik İşleri Müdürlüğüne 153 milyon 509 bin lira, Park ve Bahçeler Müdürlüğüne 102 milyon 184 bin lira bütçe ayrılması planlandı.