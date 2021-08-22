Bucalı tiyatroseverler buluştu

Buca Belediyesi, tiyatroseverleri buluşturan etkinliklere imza attı. Buca Çarşı Amfi Tiyatro’da düzenlenen ücretsiz tiyatro gösterileri, izleyenlerin keyif dolu saatler geçirmelerini sağladı.

Kenti, kültür ve sanat etkinlikleriyle İzmir’in sanat merkezi yapmayı hedefleyen Buca Belediyesi’nin Tarık Akan Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, iki hafta üst üste tiyatro gösterileri düzenledi. Buca Çarşı Amfi Tiyatro’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sahneye konan oyunlar büyük ilgi gördü.

Tiyatro gösterilende genç yetenekler, başarılı performans sergiledi. İzleyicilerden büyük alkış alan gençler, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’a kendilerine verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. Hayatın yorgunluğu içinde keyifli bir mola veren Bucalı vatandaşlar ise kahkahaya doydu.