Bucalı öğrenciler dijital dersane ile başardı

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamak, pandemi sürecinin olumsuz etkilerini hafifletmek için dijital dersane hamlesini başlatan ve kısa sürede 10 bin öğrenciye ulaşan Buca Belediyesi, çalışmalarının karşılığını öğrencilerin başarısı ile aldı. 2022 Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencilerinden 8’i yüzde 1’lik kısma girmeyi başarırken, onlarca öğrenci de seçkin okullara yerleşebileceği puanlar almayı başardı.

Buca Belediyesi, pandeminin etkisi ile yüz yüze eğitime ara verilmesi üzerine ücretsiz olarak hayata geçirdiği dijital dershane projesinde, bu yıl da çok önemli başarılara imza attı. Uzman eğitimci kadrosunun programladığı ve kısa sürede 10 bin öğrenciye ulaşan dijital dershane, çocukların ve gençlerin eğitim hayatına çok önemli katkılar sundu. LGS maratonuna katılan yüzlerce öğrencinin geleceği için elini taşın altına koyan projenin meyveleri hem öğrencilerin hem ailelerinin hem de eğitmenlerin yüzünü güldürdü. Okul öncesi eğitimden itibaren; ilkokul, ortaokul, lise kademelerinin tümü için eğitim içerikleri sunan dijital dershane, LGS, YKS ve KPSS sınav hazırlıklarında da gençlerin hedeflerine ulaşması için çalışma yürütüyor.

LGS içinde dijital dershaneye kayıtlı öğrencilerden 8’i yüzde 1’lik dilimde, 22’si yüzde 2’lik dilimde, 34’ü yüzde 3’lük dilimde, 43’ü yüzde 4’lük dilimde, 50’si yüzde 5’lik dilimde ve 73’ü yüzde 10’luk dilimde yer alarak gurur yaşattı. Öğrencilerden Ahmet Emre Gürdal, 2022 LGS sınavından 90 sorudan sadece 2 yanlış yaparak 500 puan üzerinden 489 puan alarak 0,11’lik yüzdelik dilime girdi. Öğrenci, devlet okulunda okuduğunu, herhangi bir dershane desteği almadığını ve dijital dershanenin bu süreçte kendisine çok faydalı olduğunu belirtti.

4K ses ve görüntü kalitesine sahip; MEB müfredatına, LGS, YKS ile KPSS sınav çerçevesinde uygun içerikleriyle, alanında uzman eğitmen kadrosuyla, 200 binden fazla soru, binlerce ders içerikleriyle, online deneme ve konu testleriyle dijital dershanenin, ücretsiz olarak öğrencilerin yanında olmaya diğer sınavlarda da devam edeceği belirtildi. Öğrencilerin, bilgisayar, telefon ya da tabletten, istedikleri zaman ve istedikleri yerden https://dijitaldershane.buca.bel.tr adresinden kayıt olabileceği ifade edildi.