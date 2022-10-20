Bucalı öğrenciler Amerika yolcusu

Buca Belediyesinin bilim üssü Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM) öğrencileri, Amerika’da düzenlenecek dünyanın en büyük proje yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Buca Bilim ve Sanat Merkezi (BSM), bir kez daha gururlandırdı. Öğrenciler; Devin İnan ve Rumeysa Çiçek, merkezin uzman eğitimcileriyle beraber hazırladıkları ve TÜBİTAK’ta 25 bin başvuru arasından kimya dalında Türkiye birincisi olan projeleri ile mayıs ayında Amerika’da gerçekleşecek Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı’nda (International Science and Engineering Fair-ISEF) Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Öğrenciler, fuarda dereceye girdikleri takdirde Türkiye’deki üniversitelere sınavsız girme hakkı ile Massachusetts Institute of Technology, Harvard University gibi köklü eğitim kurumlarına kabul ve burs alma şansı elde edebilecek.

Merkez yöneticisi Ümit Karademir, Buca BSM olarak TÜBİTAK’ın dünyanın en büyük proje yarışması için ülkemizi temsilen seçtiği projeler arasında yer almaktan dolayı çok gururlu olduklarını ifade etti. Proje Danışmanı Dr. Cansu İlke Kuru ise projeyi uygulayan öğrenciler ile iki yıldır üniversite laboratuvarlarında çalışmalar yaptıklarını belirterek, büyük emeklerle hazırladıkları projeleri ile yarışmaya katılacak öğrencilere Amerika yolculuklarında başarılar diledi.

Lise öğrencileri Devin İnan ve Rumeysa Çiçek, Buca BBSM’nin uzman eğitimcileriyle birlikte biyoteknoloji alanında kısa zamanda az maliyetle su ve gıda ürünlerinde bakteri tayini yapmayı sağlayan proje geliştirdi. Bu proje ile TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında kimya dalında Türkiye birinciliği kazanan gençler, Teknofest Biyoteknoloji Inovasyon Yarışmasında da Türkiye birincisi oldu. Öte yandan; İtalya, Rusya, Sırbistan, Endonezya, Azerbaycan, Arjantin, Meksika, Afrika merkezli gerçekleştirilen uluslararası bilim projeleri yarışmalarında 7 altın madalya, 2 gümüş madalya ve 2 bronz madalya kazanan öğrenciler, TÜBİTAK tarafından dünyanın en büyük proje yarışması olarak bilinen Regeneron Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarında ülkemizi temsil hakkıyla onurlandırıldı.