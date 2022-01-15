Bucalı miniklere fırsat eşitliği

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak için projeler üreten Buca Belediyesi’nin 4-6 yaş arasındaki çocuklar için açtığı yarı zamanlı ücretsiz okul öncesi eğitim merkezleri dar gelirli ailelere can suyu oldu. Minikler haftanın 5 günü eğitim alırken, ailelerin de maddi yükü azaldı.

Eğitimin konusunda önemli projeler üreten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, hem ailelerin ekonomisindeki yükü azaltan hem de kaliteli eğitim imkanı sunan Pırlanta Merkezlerini yarı zamanlı eğitim merkezlerine dönüştürdü. Profesyonel öğretmen ve yönetici kadrosu ile Şirinyer, Gediz, Ufuk, Kozağaç, Buca Koop. ve Yenigün semtlerinde hizmet veren yarı zamanlı okul öncesi eğitim merkezleri, Buca’da yaşayan maddi olanakları sınırlı ailelerin büyük ilgisini gördü.

Merkezlerde, hafta içi her gün 4-5 yaş grubundaki çocuklara 09.00-12.30, 5-6 yaş grubundaki çocuklara ise 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet veriliyor. Korona virüs tedbirleri kapsamında toplam 40 çocuk kapasitesi olan yarı zamanlı eğitim merkezlerinde çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerine katkı sağlayacak okul öncesi eğitimi veriliyor.