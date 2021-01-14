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Bucalı minikler projeleriyle Türkiye’yi temsil etti

Uluslararası ödüllü projeleriyle İzmir’in Buca ilçesini dünyaya tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezine, bu kez de ilkokul öğrencilerinin yaptığı projeler ödül getirdi. Merkezin Türkiye’yi Endonezya’da temsil eden 11 ve 12 yaşındaki öğrencileri, trafik sorunu ve yeni nesil oyuncak projeleriyle iki özel ödül kazanıp kentin gururu oldu.

İZMİR 14.01.2021, 10:25
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Bucalı minikler projeleriyle Türkiye’yi temsil etti

Uluslararası ödüllü projeleriyle İzmir’in Buca ilçesini dünyaya tanıtan Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezine, bu kez de ilkokul öğrencilerinin yaptığı projeler ödül getirdi. Merkezin Türkiye’yi Endonezya’da temsil eden 11 ve 12 yaşındaki öğrencileri, trafik sorunu ve yeni nesil oyuncak projeleriyle iki özel ödül kazanıp kentin gururu oldu.

Bucalı gençlere sunduğu ücretsiz akademik eğitimle adını uluslararası arenadaki bilimsel projelerle duyuran Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, liseli gençlerin ardından ilkokul öğrencileriyle de başarı elde etti.

Endonezya’da; yenilik, inovasyon, araştırma, yaygınlaştırma alanlarında genç kuşağı geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim merkezi olan Kyra.id ‘Dünya Çocuk Günü’ kutlamaları kapsamında, ‘Kids Conference’ (Çocuk Konferansı) etkinliği yapıldı.

Korona virüsü salgını nedeniyle online olarak gerçekleştirilen etkinliğe; Çin, Tayvan, Hindistan, Vietnam gibi 10 ülkeden bilime meraklı ve yetenekli çocuklar katılırken, organizasyonda Türkiye’yi Buca Belediyesi Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri 11 yaşındaki Atilla Gökoğlu ve 12 yaşındaki Refik Kürşat Baysak temsil etti. Atilla Gökoğlu trafik kazalarına çözüm getirmek için tasarladığı ‘Magnetic Cars’ projesi ile ‘Rookie Maker Award Özel Başarı Ödülünü kazandı. Refik Kürşat Baysak ise yeni bir akılcı oyun düzeneği oluşturmak için tasarladığı ‘Adjustable Seesaw’ projesi ile Accomplishment Award Özel Başarı Ödülünü elde etti.

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezine Bucalı velilerden de tam not geldi. Atilla Gökoğlu’nun velisi Ece Gökoğlu, “Çocuklarımızın teknoloji çağında geleceğe umutla bakabilmeleri için çok güzel bir çalışma. İçlerindeki potansiyelleri ortaya çıkarmaları için bir zemin sağlandı. Çocuğumuz çok küçük yaşlarından beri bilime ve teknolojiye çok meraklıydı. Biz de bu ilgiyi nasıl değerlendiririz diye araştırma yapıyorduk; çünkü okullarda imkânlar kısıtlı maalesef. Bu anlamda kendini cesaretlendirmesi, özgüven kazanması anlamında çok önemli faydası oldu” diye konuştu.

Refik Kürşat Baysak’ın eğitimci velisi Hüseyin Ufuk Baysak da, “Çocuğumuz vaktini çok iyi değerlendirmiş oldu. Hem piyano hem de proje öğrencisi. Çocuklarımızı artık dünya standartlarına getirmemiz gerekiyor. Bu şekilde kanalize edecek yer bulmakta çok zorlanıyoruz ya da ücretleri çok zor oluyordu. Buca Belediyesinin bize sağlamış olduğu bu imkândan dolayı teşekkür ediyor, canı gönülden kutluyoruz” ifadelerini kullandı.
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