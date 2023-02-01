Bucalı kadınlar geleceğini kuracak

Kadınların istihdama ve sosyal yaşama daha fazla katılım sağlamaları için önemli çalışmalara imza atan Buca Belediyesi, Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’nin paydaşı oldu. Proje çerçevesine verilen eğitimde, kadınlara sahip oldukları kültürel, ekonomik ve siyasal hakları anlatıldı.

Buca Belediyesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı tarafından yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi’ne katılım sağladı. Bu çerçevede Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezinde eğitim düzenlendi. Proje eğitmeni Düriye Kayserlioğlu, 18-29 yaş arasında istihdama katılamamış kadınlara sahip oldukları kültürel, ekonomik, siyasal hakları anlatarak ekonomik, sosyal ve kamusal alanda güçlenmelerine yönelik bilgilendirme yaptı.