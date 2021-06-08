Bucalı gençler Dijital Dershane’yi sevdi: 8 bin üye

Buca Belediyesi tarafından hayata geçirilen Dijital Dershane, verdiği ücretsiz dijital eğitimle LGS, YKS ve KPSS sürecinde gençlere kolaylık sağladı. Kurulduğu günden beri kesintisiz eğitimi sürdüren platformun öğrenci sayısı 8 bini aştı.

Buca Belediyesinin ilköğretimden üniversiteye, üniversiteden KPSS’ye kadar her yaş grubu öğrencinin özgür ve eşit bir eğitim alması için başlattığı Dijital Dersane binlerce genci sınava hazırladı. Korona virüsü sürecinde Bucalı gençlerin eğitim sürecine katkı sağlayabilmek için hayata geçirilen proje, 4K videolu konu anlatımlarından psikolojik desteğe, soru çözümlerinden deneme sınavlarına kadar her alanda gençlere eğitim sundu. Korona virüsü sürecinde “dijitaldershane.buca.bel.tr” adresi üzerinden bir eğitim kurumunun sunmuş olduğu tüm dersleri ücretsiz olarak izleme şansı yakalayan öğrenciler, eğitimlerine kesintisiz devam etme şansı yakaladı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’nın yanı sıra son olarak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) adaylarının da sınav süreçlerine katkı sunmaya başlayan Dijital Dershane, kurulduğu günden bugüne 8 bin öğrenciyi aştı. Merkezin, sınav gününe kadar yoğun programlarıyla gençlere destek olmaya devam edeceği ifade edildi.