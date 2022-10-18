Bucalı çiftçiler kış sezonunun ilk hasadını yaptı

Sürdürülebilir kırsal kalkınma projeleri ile üreticinin yüzünü güldüren Buca Belediyesi, tarımsal üretimin önemini vurgulamak için Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın katılımıyla bir etkinlik düzenledi. Doğancılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, kış sezonunun ilk ürünleri hasat edildi.

Buca Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile ortak çalışan Buca Belediyesi, iş birliği çerçevesinde çiftçiye tohum, fidan ve iş gücü desteği veriyor. Bu çalışmalar çerçevesinde kırsal mahallelerden Doğancılar’ı ziyaret eden Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tarlada çalışan çiftçilerle bir araya gelerek, üreticilerle beraber çapa yaptı, sebze topladı. Kılıç, Buca’nın verimli arazilerini yeniden tarımla buluşturmaktan mutlu olduklarını ifade etti.

Yaptıkları çalışmalar ile Buca köylerinde betonlaşmanın önüne geçmek istediklerini ifade eden Belediye Başkanı Kılıç, "Köylümüze destek olduk. İşçi desteği, fide desteği verdik. Tarlalarda şuanda kabaktan lahanaya kadar pek çok ürün var. Bu ürünleri satarak çiftçilerimize destek oluyoruz. Böylelikle bu verimli toprakların betona dönüşmesinin önüne geçmiş olacağız. Çiftçilerimiz de üretecek ve para kazanacak. Bu topraklar o kadar verimli topraklar ki senede dört kez ürün alabiliyoruz. Buradan alınan ürünleri sosyal marketimizde Bucalılara sunuyoruz. Böylelikle hem çiftçimiz kazanıyor hem de vatandaşlarımız uygun fiyatla sebze meyveye ulaşmış oluyor” diye konuştu.

Kılıç, kooperatiflerle pazarlama aşamasında da iş birliği yaptıklarına işaret ederek, ürünlerin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan ek hizmet binası ile Şirinyer merkezinde açılan stantla tüketiciye ulaştırılacağını da sözlerine ekledi.

Doğancılar’da üretim yapan çiftçi Mehmet Çınar, Buca Belediyesinden gelen destek sonrası yıllar sonra yeniden babadan kalma arazilerini ektiklerini belirterek teşekkür etti.

Çınar şöyle konuştu:

“Belediyeden fidanlarımızı getirdiler, işçilerimizi getirdiler. Biz yetiştireceğiz. Sonrasında ürünlerimizi yine onlar alıp satacak. Üretici olarak kendimizi güvende hissediyoruz.”