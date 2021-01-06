Bucalı ’Bil Bakalım’da moral buldu
Buca Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği "Bil Bakalım" adlı bilgi yarışması, yeni yılın kısıtlama günlerinde vatandaşlara moral oldu. 2 binin üzerinde katılımın olduğu yarışmada sorulan genel kültür sorularına en hızlı cevabı en doğru şekilde veren 22 kişiye hediyeler dağıtıldı.
Buca Belediyesinin sosyal medya üzerinden düzenlediği "Bil Bakalım" adlı bilgi yarışması, yeni yılın kısıtlama günlerinde vatandaşlara moral oldu. 2 binin üzerinde katılımın olduğu yarışmada sorulan genel kültür sorularına en hızlı cevabı en doğru şekilde veren 22 kişiye hediyeler dağıtıldı.
Buca Belediyesi, hemşehrilere moral olması için yeni yıla hediye dolu yarışmayla merhaba dedi. Sokağa çıkma yasağıyla geçen yılbaşı haftasında Buca Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında canlı olarak gerçekleştirilen Bil Bakalım adlı bilgi yarışmasında hediyeler dağıtıldı.
Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilen canlı yayınlarda, Bucalılar genel kültür sorularıyla yarıştı. İki günde toplam 2 binin üzerinde vatandaşın katıldığı yarışmada, sorulan sorulara en hızlı ve en doğru şekilde veren 22 kişiye, tablet bilgisayar, cep telefonu ve bisiklet olmak üzere çok sayıda ev ve mutfak gereci hediye edildi.Yarışmanın ardından yapılan değerlendirme sürecinde, verilen doğru cevapların Türkçe kurallarına en uygun ve en hızlı şekilde yazılmasına dikkat edildi. Kazanların isimleri Buca Belediyesi sosyal medya hesabından duyuruldu.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|16
|31
|2. Beşiktaş
|15
|31
|3. Alanyaspor
|16
|30
|4. Galatasaray
|16
|30
|5. Fenerbahçe
|15
|29
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Konyaspor
|16
|22
|9. Karagümrük
|15
|21
|10. Malatyaspor
|16
|21
|11. Rizespor
|15
|20
|12. Göztepe
|15
|19
|13. Sivasspor
|16
|19
|14. Kasımpaşa
|16
|19
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|16
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Southampton
|17
|29
|7. Everton
|16
|29
|8. Aston Villa
|15
|26
|9. Chelsea
|17
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Cádiz
|17
|20
|11. Real Betis
|17
|20
|12. Eibar
|17
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Valencia
|17
|16
|18. Elche
|15
|16
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12