Buca’da yaz aylarına özel moloz hizmeti

Ev ve iş yerlerinde tadilat ve tamirat işlemlerinin arttığı yaz aylarında, moloz kirliliği oluşturmaması için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ortaya çıkan inşaat atıkları için konteyner tahsis ediyor.

Buca Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliği oluşturan moloz atıklarına karşı özel tasarlanmış konteyner tahsisini yaz aylarının gelmesiyle hızlandırdı. Bu çerçevede Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, makul bir ücret karşılığı, atığın metreküp cinsine göre toplanmasını sağlayarak konteyner tahsis ediyor. Atıkların bertaraf edilerek çevre ve insan sağlığına zararın engellendiği sistemde, yurttaşlar belediye ana hizmet binası zemin katta bulunan Sarı Masa’ya başvurarak form dolduruyor ve yapılan başvuru sonucu en fazla 8-10 günlük bir süre içinde konteyner tahsisi gerçekleştiriliyor.

Öte yandan, kalabalık ilçelerin en büyük sorunu olan kaçak moloza karşı yurttaşları bilinçlendirmeyi önemseyen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, başka ilçelerden kente dökülen kaçak molozla ilgili olarak geçtiğimiz yıl ilgili tüm kurum ve kuruluşları da bilgilendirmişti.